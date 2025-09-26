Умер известный российский пропагандист Тигран Кеосаян. Он был мужем главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян.

Последние месяцы он находился в коме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Маргариты Симоньян.

Что Кеосаян говорил об Украине?

Тигран Кеосаян всегда поддерживал Кремль. Он часто называл власть в Украине нелегитимной, отрицал принадлежность ей Донбасса и Крыма. В частности он был режиссером скандального пропагандистского фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Еще в 2021 году он угрожал, что "Россия будет в Киеве" и призвал к уничтожению украинцев.

После начала полномасштабного вторжения Кеосаян неоднократно призывал российские власти к более активным действиям, в частности нанести ядерный удар по Киеву. Он регулярно озвучивал пропагандистские нарративы в своей авторской программе "Международная пилорама". Украину он описывал как слабую, коррумпированную и зависимую от Запада страну.

Кеосаян ставил под сомнение не только украинскую территориальную целостность. Он призвал российские власти "вернуть Аляску", в 2022 году назвал Казахстан "страной с искусственными границами", обвинял местные власти в "русофобии".

На это Казахстан отреагировал запретом Кеосаяну посещать страну, разместив его имя в списке рядом с террористами.

Что известно о смерти Тиграна Кеосаяна?