ФСБ хотела показать ликвидацию "террористов", – партизаны об убийстве подростков в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске российские захватчики убили двух подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. ФСБ хотела продемонстрировать ликвидацию якобы "страшных террористов".

Оккупанты жестоко убили двух подростков. Кроме того, российские пропагандисты цинично и абсурдно назвали детей "террористами".

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ФСБ причастна к убийству ребят

Партизаны подчеркнули, что произошедшее 24 июня целиком и полностью является спланированной акцией российской ФСБ. В течение года Тигран и Никита были в заложниках оккупантов и подвергались пыткам. Как тогда они могли резко оказаться на свободе, да еще и с оружием в руках, заметили в БПА. Добавили, что Тигран активно писал в бердянских чатах.

"Так как здесь замешана ФСБ?", – спросите вы. Всё просто. Российские п***нки поставили перед выбором ребят: или смерть на подвале, или бери оружие и иди стреляй. Сознательно зная дальнейший ход развития событий,

– отметили партизаны.

Добавили, что таким образом враг хотел еще раз продемонстрировать "успешную" работу своих спецслужб и ликвидацию якобы "страшных террористов". Также оккупанты убили подростков, потому что ребята были свидетелями преступлений. Кроме того, агрессор пытался обвинить наших партизан в якобы "вербовании" несовершеннолетних.

Тигран и Никита – безусловно герои. И в ответ за них мы будем уничтожать каждого оккупанта,

– подчеркнули в "Бердянской партизанской армии".

Украина начала расследование по факту убийства

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших ребят. Вечная память и слава Тиграну и Никите.

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства детей. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что убийцы должны быть осуждены и понести наказание.

Подчеркнул: "Двое 16-летних парней стали героями. Последними словами одного из них было: "Слава Украине". Не хватает слов, чтобы описать чувство гордости за юношей, сопротивлявшихся оккупантам. Но одновременно переполняет чувство низости, подлости и циничности в отношении страны-террориста. Ведь о чем говорить, когда оккупанты могут позволить себе убивать несовершеннолетних? Убивать детей".