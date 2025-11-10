Бизнесмен из орбиты Коломойского: что известно о Тимуре Миндиче и как он мог уехать из страны
- Тимура Миндича, бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95", подозревают в коррупции и вероятном участии в незаконной деятельности, что заинтересовало НАБУ.
- Миндич мог выехать из Украины, используя свое право многодетного отца, и даже может стать фигурантом расследований американского ФБР.
10 ноября СМИ стало известно, что якобы детективы НАБУ пришли с обыском в дом Тимура Миндича – непубличного бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" с репутацией личного друга бывшего фронтмена этой комедийной корпорации, а ныне – президента Украины Владимира Зеленского. Самого Миндича дома не оказалось, более того, по данным журналистов он выехал из Украины.
24 Канал рассказывает, что известно о друге президента Миндича и есть ли у него шанс пойти по пути одного из друзей сингапурского автократа Ли Куан Ю.
Миндич – бизнесмен из орбиты Коломойского
О жизни Тимура Миндича известно не слишком много. Он предпочитает, оставаться в тени. До определенного времени ему это удавалось.
Родился Тимур Михайлович Миндич 19 сентября 1979 года в Днепре (тогда – Днепропетровске) в еврейской семье. О юных годах будущего друга президента почти ничего неизвестно, но в начале нового тысячелетия он начинает работать на Игоря Коломойского, харизматичного украинского олигарха-миллиардера, который был лицом днепропетровской бизнес-группы "Приват".
О том, что Тимур Миндич не мальчик на побегушках у Коломойского (хотя тот и намекал в интервью, что бывало и такое, потому что в этом заключается специфика бизнес-стиля миллиардера), а топ-менеджер бизнес-структур и приближенное лицо к олигарху СМИ узнали случайно.
В апреле 2018-го года Миндич "засветился" в расследовании журналиста Михаила Ткача. Тот был на дне рождения Коломойского.
Выход в свет Тимура Миндича, 2018 год / Скриншот "Схемы"
Оказалось, что улыбающийся лысоватый мужчина с ухоженной щетиной – это куратор медийного направления группы "Приват" и один из совладельцев "Квартал 95".
Миндич – друг Коломойского и Зеленского?
Вскоре о "Квартале" уже говорила вся страна, потому что фронтмен студии изъявил желание баллотироваться в президенты и весной 2019 года сенсационно и разгромно победил действующего главу государства Петра Порошенко. Многие в то время бросились искать компромат на Владимира Зеленского или то, что было бы похоже на компромат.
И как-то так получилось, что все основные претензии были именно к непубличному совладельцу студии из Днепра и его кипрскому офшору с названием, что говорит само за себя, – Green Family Ltd (Green – то есть "зеленый", аллюзия на фамилию комика и президента).
Обратите внимание! Так сформировался образ Миндича как "серого кардинала" и эмиссара Коломойского у президента. Миндич действительно был для Коломойского кем-то большим, чем одним из менеджеров.
Именно Тимур Миндич регулярно наведывался в Израиль, куда бежал Коломойский от гнева Петра Порошенко и национализации "Приватбанка". Также СМИ и только что образованные и тогда очень модные анонимные телеграмм-каналы начали активно писать о дружбе Миндича и Зеленского.
Слухи эти подогревали "ковидные вечеринки" в январе 2021 года в квартире Миндича с участием президента и его окружения, о которых узнали СМИ. Но особой измены здесь не было, ведь оба жили в одном ЖК. Украина – не Великобритания, у нас за такое политическая репутация не разрушается, тем более, что день рождения – только раз в год.
Миндич и бизнес-партнер Коломойского из группы "Приват" Михаил Киперман / Скриншот
Что известно о личной жизни Тимура Миндича и его жене Екатерине Вербер?
После возвращения Коломойского из Израиля Тимур Миндич практически всегда был рядом с олигархом и регулярно попадал в объективы камер. Коломойский спутника не сторонился и в интервью рассказывал, что именно Миндич познакомил его с Зеленским где-то в 2008 или 2009-м, а еще – заявил, что Миндич мог стать его зятем.
Породниться не получилось, а впоследствии Миндич станет сандаком сына олигарха.
Сандак – в иудаизме аналог крестного отца, именно этим словом, например, переводится на иврит легендарный фильм Godfather.
Но молодой бизнесмен не расстроился и нашел другой вариант. Его избранницей стала Екатерина Вербер, дочь фэшн-директора московского элитного универмага ЦУМ и совладелицы компании по продаже предметов лакшери-сегмента "Меркури" Аллы Вербер. Громкая свадьба была сыграна в 2010 году в Израиле.
Вербер вышла замуж за Миндича в Иерусалиме / Фото из соцсетей
Сейчас пара воспитывает троих детей – дочерей Мишель и Элизабет, а также сына Майкла. Он самый младший, родился в 2018-м.
Екатерина Вербер родилась в Канаде. Высшее образование получила в шотландском Эдинбурге. Хотя и специализировалась на литературе, но решила работать не по специальности, а продолжить дело матери и пошла в фэшн-индустрию. До замужества Екатерина работала байером в ЦУМе и "Barvikha Luxury Village".
После замужества госпожа Вербер открыла бизнес в Украине. Ее любимым детищем является украинский филиал Dolce&Gabbana. Также она открыла бутики других люксовых брендов – Balmain, Saint Laurent и Polo Ralph Lauren.
Вербер и Зеленский / Фото из соцсетей
Миндича подозревают в коррупции?
Со временем внимание СМИ сместилось к другому объекту для демонизации – Андрея Ермака. Впрочем, Миндич "засветился" и в его окружении. Журналисты неоднократно видели двух мужчин на совместных мероприятиях, в частности, Миндич был гостем на празднование 50-летнего юбилея Ермака. После того фамилия Миндича стала постоянно появляться в сплетнях о якобы специально проведенных под него тендерах, а также невиданные ранее новые бизнес-горизонты.
- В частности, СМИ писали об успехах Миндича и его компаний в госзакупках, энергетическом секторе и медийном бизнесе. Конечно, не обошлось без намеков на возможную коррупцию.
- Также Миндича обвиняли в лоббизме и в качестве доказательства приводили назначение его друга – Алексея Чернышева – главой "Нафтогаза" и превращение этой структуры в подконтрольную Миндичу.
- Впоследствии Миндича начали называть едва ли не неформальным куратором (так называемым "смотрящим") за энергетическим сектором. Якобы он перенял эти обязанности от другого товарища президента – Сергея Шефира.
Впоследствии к энергетике добавилось практически все остальное. СМИ ("Зеркало недели", УП и "Бигус-инфо"), телеграм-каналы и народные депутаты (например, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк) начали писать об интересе Тимура Миндича к вопросу построения фортификаций, дронов и даже ракетной программы. Самой главной заинтересованностью совладельца "Квартала" якобы было участие в распределении бюджетных средств, которое осуществлялось с помощью посредников-миньонов, которые либо снимали офисы неподалеку от Миндича, либо имели бизнес-связи с ним. Все это дало повод оживить шутку о "Тимуре и его команде".
Деятельность эта имела признаки незаконной и заинтересовала НАБУ, САП и другие антикоррупционные органы. Летом 2025 года Чернышов начал подозревать неладное и в июне сбежал из страны, точнее – не вернулся из заграничной командировки.
"Возвращать" его из Вены поехал именно Миндич. Параллельно в Верховной Раде в турборежиме провели законодательные изменения (законопроект №12414), которые лишили самостоятельности НАБУ и поставили Бюро в жесткую подчиненность к Офису Генпрокурора. Все это было объяснено проникновением в НАБУ российских агентов (не без этого), но была и другая версия.
Якобы таким образом президент или его окружение пытается спрятать концы в воду и отмазать друга Миндича – Чернышева и друга Зеленского – Миндича.
В том же июне 2025 года по делу хищения средств АО "Харьковоблэнерго" был арестован кузен Тимура Миндича – Леонид. Его задержали при попытке выезда за границу. Также, напомним, что с весны 2024 года в СИЗО по подозрению в заказном убийстве сидит старший партнер Миндича – Игорь Коломойский.
Под давлением гражданского общества и реакции западных союзников "дело НАБУ" откатили к базовым настройкам. Чернышов вернулся в Украину, был арестован и 2 июля вышел под залог в 120 миллионов, а Миндич стал ждать. Ждал до ноября 2025 года, когда детективы из НАБУ уже пришли за ним.
Как Миндич мог уехать из страны и что будет дальше?
Но к тому времени Миндич уже был где-то за пределами Украины – многодетному отцу закон делать это в военное время не запрещает. Также законы Украины не предусматривают быстрого доказательства фактов преступной деятельности Миндича и его потенциального наказания.
В Украине действует и уважается презумпция невиновности, обязанность доказывания вины лежит на представителях государства. И все это может помешать реализации схемы знаменитого борца с коррупцией из Сингапура Ли Куан Ю по "посадить двух друзей".
Впрочем, таких проблем может не возникнуть у американского правосудия. По сообщению УП, Тимур Миндич может стать фигурантом американского Федерального бюро расследований (FBI), а у подчиненных Кеша Пателя есть свое видение в таких вопросах.
Довольно интересен и тайминг публикации "Украинской правды" (возможно, даже интереснее фактажа о "пленках Миндича" и возможном присутствии на них голоса президента, интерес ФБР и т.д.). Лонгрид за подписями главного редактора издания Севгиль Мусаевой и главного расследователя Михаила Ткача вышел 6 ноября 2025 года – накануне визита силовиков к Миндичу.
Кто кому здесь дал сигнал – вопрос открытый, но очень интересный. Надеемся, вскоре узнаем подробности. Ну, а пока следите за тегом "Тимур Миндич" на 24 Канале.
