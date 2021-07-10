Типичный русский мир: Проститутка устроила неожиданный сюрприз клиенту

В России мужчина, чтобы украсить свой досуг, решил пригласить к себе проститутку. Однако его ждал неожиданный сюрприз. Девушка оказалась не совсем девушкой, по меньшей мере анатомически.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на субботу, 10 июля – узнайте в программе.

В прошлом выпуске Типичный русский мир: Уральский бизнесмен выдает продуктовые талоны вместо денег

Коронавирус в России

Ситуация с коронавирусом в России ухудшается с каждым днем. Из-за этого в больницах священники уже ходят палатами и предлагают больным COVID-19 причаститься.

Накладные руки для прививки

В России, по данным поисковых ресурсов, с 23 июня резко выросли запросы на накладную руку, особенно в Московской области. Самые популярные запросы в интернете: "Накладная рука для прививки", "Накладная рука AliExpress".

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Циничное отношение к людям с инвалидностью

В городе Энгельс медики местной больницы перенесли бездомного с инвалидностью на пол, чтобы освободить каталку и оставили так ночевать. Предварительно осторожно поправили его ногой.

Избиение пациентки

В травматологии Костромы санитарка избила пожилую пациентку, потому что она ее просто "достала". На крики бабушки ни медик, ни кто-нибудь вообще в больнице не реагировал.

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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 10 июля: смотрите видео