Тіпічний русскій мір: Повія влаштувала неочікуваний сюрприз клієнту

У Росії чоловік, аби прикрасити своє дозвілля, вирішив запросити до себе повію. Однак на нього чекав неочікуваний сюрприз. Дівчина виявилася не зовсім дівчиною, щонайменше анатомічно.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на суботу, 10 липня – дізнайтесь у програмі.

У минулому випуску Тіпічний русскій мір: Уральський бізнесмен видає продуктові талони замість грошей

Коронавірус у Росії

Ситуація з коронавірусом у Росії погіршується з кожним днем. Через це у лікарнях священники вже ходять палатами і пропонують хворим на COVID-19 причаститися.

Накладні руки для щеплення

У Росії, за даними пошукових ресурсів, з 23 червня різко виросли запити на накладну руку, особливо в Московській області. Найпопулярніші запити в інтернеті: "Накладна рука для щеплення", "Накладна рука AliExpress".

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Цинічне ставлення до людей з інвалідністю

У місті Енгельс медики місцевої лікарні переклали безпритульного з інвалідністю на підлогу, щоб звільнити каталку і залишили так ночувати. Попередньо обережно поправили його ногою.

Побиття пацієнтки

У травматології Костроми санітарка побила літню пацієнтку, тому що вона її просто "дістала". На крики бабусі ані медик, ані хто-небудь взагалі в лікарні не реагували.

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Повний випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 10 липня: дивіться відео