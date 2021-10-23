Типичным русский мир: Россия вернулась в 1990-е годы – из полок магазинов исчез даже хлеб

Хорошо знакомые россиянам пейзажи пустых полок смогли оценить жители Камчатки и Чукотки. Там из продажи в магазинах исчез даже хлеб. Причина всему якобы глобальная проблема с логистикой в регионе.

О других событиях, произошедших в России по состоянию на 23 октября – узнайте в программе.

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Охранники едва не отбили почки покупателю

Если зайти внутрь российского магазина, то из него можно и не выйти. Охранники набросились на покупателя, который случайно разбил бутылку с алкоголем. Мужчину били ногами и едва не отбили почку.

Даже инструкторы были в шоке

Местные кадыровцы сдавали экзамен на высшую степень отличия бойца спецназа. Уровень подготовки чеченских бойцов оказался не очень высоким. Они едва выполняли упражнения, их подвозили на автомобилях.

Российские правоохранители не умеют стрелять

Подмосковский полицейский прострелил девушке ногу, пытаясь спасти ее от алабая, который "хотел любви". Из четырех выпущенных пуль, 3 попали в собаку, одна – в бедро девушки.

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Мисс Fashion Siberia арестовали за наркотики

Полицейскую мисс Fashion Siberia арестовали за хранение наркотиков. Она занималась моделингом и работала в правоохранительных органах. Теперь раскрыли секрет, как ей удавалось совмещать 2 таких разных занятия.

Медики проигнорировали смерть пациента

В России лучше не вызывать врачей. Ведь они могут просто не прийти. В Свердловской области медики не подходили к пациенту даже после его смерти.

Памятник молодоженам напугал россиян

Удивительная скульптура появилась возле дворца торжественных событий в городе Павлово. Памятник молодоженам возле ЗАГСа напугал жителей российского города.

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Выпуск программы "Типичный русский мир" за 23 октября: смотрите видео