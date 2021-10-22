Из-за обвала стены теперь никто не может пройти на Красную площадь. Ее полностью перекрыли.

Обратите внимание В Москве из-за сильного ветра отпал кусок стены Кремля: эпическое видео

Видео обвала

Мощный ветер обрушил остатки, которые были на стене, а вместе с ним отпал один из зубцов со стены. Еще несколько повреждены. Момент обвала зафиксировали прохожие.

Обвал стены Кремля: эпическое видео

Реакция соцсетей

Ветер в Москве уже успели окрестить "бандеровским", а инцидент в Москве – осуществление мечты миллионов украинцев.

Кремль впав
Украинцы ждут продолжения / Скриншот

Кремль впав

Падение стены называют победой / Скриншот

Непогода в Москве: главное

  • Утром 22 октября в Москве поднялся сильный ветер. По городу разносился мусор, части металлических конструкций и даже мусорные баки.
  • По данным МЧС, скорость ветра может достигать до 20 метров в секунду.
  • Спасатели призвали воздержаться от прогулок, если это возможно. Также посоветовали обходить старые деревья, металлические конструкции и рекламные баннеры.