Тяжело, но доставляем, – Радуцкий о ситуации с лекарствами в самых горячих точках Украины

В регионы Украины, где проходят самые горячие бои, трудно завозить медикаменты. Однако эту ситуацию продолжают налаживать.

Лекарства доставляют прежде всего в медицинские учреждения. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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"Относительно Харькова, тяжело, с большими проблемами, но лекарства доставляем. Проблемно и в Херсоне, но там еще есть запасы, хотя критически малые", – подчеркнул Радуцкий.

За медикаментами надо обращаться в больницы

По его словам, каждый день поступает большое количество медикаментов, гуманитарной помощи. Работают заводы, которые расположены в опасных зонах: выпускают лекарства сразу с производства.

Министерство Здравоохранения формирует эшелоны из автомобилей, которые и пытаются доставить лекарства.

"Если люди нуждаются в лекарствах, лучше всего обращаться в больницы, ведь именно туда сейчас в первую очередь завозят медикаменты", – отметил Радуцкий.

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