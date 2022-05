Топ-спикеры и 3 тысячи участников: как прошла профориентационная конференция IT Future Conf

В течение 18 – 19 мая состоялась образовательная конференция IT Future Conf, организованная Львовским ИТ Кластером. Событие объединило педагогов, старшеклассников, выпускников школ и всех, кого интересует ИТ-образование.

В конференции приняли участие 10 ведущих представителей ИТ-индустрии и 3 тысячи школьников из разных городов Украины.

Читайте также Монетизировать знания и творить будущее: что нужно знать начинающим о IT-профессии

Как прошла конференция

В общей сложности состоялось 10 лекций, на которых говорили о секретах построения успешной карьеры и лучших обучающих программах для тех, кто хочет реализовать себя в ИТ. Спикеры рассказывали о Data Science, Cybersecurity, Hardware Engineering and Robotics, DevOps and Project Management, Artificial Intelligence, UI/UX Design, Software Engineering, Internet of Things, Human resources (HR)

Каждый спикер ИТ Future Conf опирался на свой опыт в ИТ, поэтому каждая лекция – это детальный рассказ о том, что нужно знать начинающему. В частности, особенности, советы по необходимым знаниям и навыкам, чек-лист из учебных заведений и программ, благодаря которым можно получить нужную ИТ-специальность.

СЕО Львовского ИТ Кластера Степан Веселовский отметил, что для школьников последние годы были очень непростыми: сначала пандемия, дистанционное обучение. а теперь война. Поэтому IT Future Conf способ поддержать их.

В такие бурные времена легко растеряться. А IT Future Conf поможет старшеклассникам и выпускникам чувствовать себя более уверенно в обучении и выборе будущей профессии. Надеюсь, что в следующем году проведем конференцию оффлайн,

– отмечает Веселовский.



Степан Веселовский и Максим Козицкий

Розыгрыш Macbook Air M1

В завершение ИТ Future Conf среди участников разыграли Macbook Air M1. Его выиграл девятиклассник из Львова. Приз предоставил Silver-партнер конференции – компания Gameloft.



На конференции разыграли Macbook Air M1

Gold-партнером IT Future Conf выступила компания SoftServe. Кстати, Роман Карпюк, один из спикеров ИТ Future Conf, CSOC Specialist в SoftServe, поделился своими советами, как получить максимум от учебы.

Постоянно учитесь. Максимально используйте годы в учебном заведении для того, чтобы получить больше знаний.

Проходите сертификацию. Это важный этап подтверждения квалификации. Эта процедура позволяет лучше понять прикладной уровень кибербезопасности, понять это работает в мире. Также сертификация является классным подтверждением знаний потенциального работодателя.

Не игнорируйте курсы. Они улучшают качество знаний и помогают найти ментора или сообщество единомышленников.

Перед поступлением, узнайте как можно больше об учебном заведении и факультете. Узнайте все особенности преподавания, какие дисциплины и с какими компаниями и организациями сотрудничает учебное заведение.



Спикер ИТ Future Conf Роман Карпюк

Лекции можно послушать онлайн

Те, кто не успели присоединиться к ИТ Future Conf, могут послушать выступления лекторов по ссылке. Больше об ИТ Future Conf можно узнать на сайте конференции.

Львовский ИТ Кластер сотрудничает с пятью университетами:

ЛНУ им. И. Франко,

НУ "Львовская Политехника",

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности,

Украинский Католический Университет,

IT Step University.

В трех из них Кластер обновил и запустил 17 обучающих программ.



Профориентационная конференция IT Future Conf