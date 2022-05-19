В рамках двухдневной конференции ее участники вместе с лекторами разберут 9 тем, которые помогут ощущать себя в IT как рыба в воде и создавать большие вещи, изменяя мир.

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Что нужно знать об IT Future Conf 2022

Это двухдневная онлайн-конференция об ІТ-сфере для всех, кто хочет узнать больше об IT-образовании и лучших заведениях, где можно получить соответствующую специальность. Лекторы конференции – топ-представители индустрии, знающие все о перспективах, открывающих отрасль и секреты построения успешной карьеры в ІТ.

Какие профессии будут актуальны в будущем

Как рассказал руководитель отдела бизнес-анализа Intellias Владимир Довганик, мир быстро меняется. Скажем, что 15 лет назад люди использовали диски для передачи данных, а сейчас все это происходит в электронном формате. Нам больше не нужно покупать диски с фильмами, ведь у нас есть Netflix и Megogo.

Мы видим, что будущее больше всего меняется под влиянием технологий. Именно они являются важным фактором, влияющим на ведение бизнеса. Именно технологии диктуют методы получения знаний,

– отметил Довганик.

Он спрогнозировал, что в ближайшее время будут популярны:

Искусственный интеллект. Его использование будет увеличиваться, углубляться и влиять на выбор в интернете – покупки, выбор фильмов, университета и т.д.

Wearables. Развитие и большее использование wearable devices – вещи, которые носят на теле, а также приборы, которые помогают оплачивать покупки.

Спутниковые технологии. Будут еще более активно использоваться спутники, в Украине уже появились Starlink.

Автономные транспортные средства. Развитие автономных транспортных средств, к примеру, доставка товаров с Amazon с помощью дронов.

NFT и направления, связанные с творчеством.

Дополненная реальность. Ее можно использовать в дизайне и визуализации.

Довганик объяснил, что те профессии, которые уже существуют, скорее всего, изменятся и в будущем также будут актуальны. Среди этих профессий:

Медицина – новые способы диагностики, способы коммуникации с пациентом. Профессия медика будет меняться – часть задач перейдет к искусственному интеллекту.

– новые способы диагностики, способы коммуникации с пациентом. Профессия медика будет меняться – часть задач перейдет к искусственному интеллекту. Финансы – в этой сфере будет продолжаться автоматизация. Уже сейчас много продуктов, которые позволяют автоматизировать бухгалтерские услуги. Может быть, в будущем не будет бухгалтеров.

– в этой сфере будет продолжаться автоматизация. Уже сейчас много продуктов, которые позволяют автоматизировать бухгалтерские услуги. Может быть, в будущем не будет бухгалтеров. Автоперевозки, грузоперевозки и транспорт – отход от реальных людей, водителей к автономной перевозке.

Из этого вытекают новые профессии, которые сейчас кажутся странными и футуристическими. К примеру, психолог роботов или эксперт по космическому туризму. Но сейчас мы к этому еще не готовы.

Советы для будущих специалистов

Владимир Довганик подчеркнул, что люди, которые хотят получить образование будущего, должны быть готовы к переменам. В частности, следует интересоваться технологиями, инвестировать время и деньги в образование.

"Выбор учебного заведения важен. Именно он помогает получить фундаментальные знания, которые пригодятся в будущем. Всегда оценивайте университет с точки зрения комбинации теоретиков и практиков. Должны быть люди, которые могут дать вам основательные теоретические знания, и должны быть практики, которые подготовят вас к вашему первому рабочему дню", – объяснил Довганик.

Что выбрать: курсы, самообразование или университет

По словам лектора, все эти виды получения информации и получения образования преследуют разные цели. Скажем, университет формирует систему и системное мышление, в то же время у вас могут быть скучные предметы.

Курсы закрывают конкретные ниши. Если вам нужно переквалифицироваться или что-нибудь доучить – это хороший вариант. Самообразование – это не альтернатива вузам и курсам. Это тот вариант, который вы должны практиковать постоянно.

Вы, как специалист, должны быть больше заинтересованы в своих знаниях, которые вы сможете потом продать или монетизировать, чем университет. Ни вуз, ни преподаватель, ни учитель не смогут ничего сделать с вами, если вы сами этого не захотите,

– подчеркнул Владимир Довганик.

Актуальные профессии

Предприниматели, продакт-менеджеры и бизнес-аналитики внедряют технологии, определяют, как использовать новую технологию и зарабатывать на них.

внедряют технологии, определяют, как использовать новую технологию и зарабатывать на них. UI/UX дизайнеры – тестируют удобство использования технологий.

– тестируют удобство использования технологий. Инженеры по информационной и цифровой безопасности – проводят тесты, проверяют, соответствует ли технология/продукт нормам.

Онлайн-конференция IT Future Conf 2022: смотрите видео