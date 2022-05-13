Конференция будет проходить онлайн. На нее приглашены представители ИТ-индустрии, которые расскажут о перспективах отрасли для тех, кто мечтает реализовать себя в ИТ.

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Для кого будет интересна конференция

На конференции участники узнают о перспективах ИТ-отрасли в Украине и о лучших в нашей стране учебных заведениях, где можно получить образование в ИТ-сфере.

В первую очередь эта конференция будет интересна для:

старшеклассников, планирующих связать свою жизнь с ИТ сферой;

выпускников школ, еще не определившихся с выбором профессии и рассматривающих различные варианты;

родителей, которые озабочены выбором профессии своего ребенка и ищут перспективные направления;

тех, кто уже имеет специальность, но хочет начать карьеру в ИТ-сфере.

В течение двух дней участники конференции узнают особенности и перспективы следующих направлений специализации в ИТ-сфере:

Data Science;

Cybersecurity;

Hardware Engineering and Robotics;

DevOps and Project;

Management;

Artificial Intelligence;

UI/UX Design;

Software Engineering;

Internet of Things;

Human resources (HR).

Спикеры ИТ Future Conf – это люди, которые когда-то так же не знали, кем станут, когда вырастут. Тем не менее, выбрали техиндустрию и сегодня работают в компаниях, услугами и продуктами которых пользуются по всему миру. Спикеры расскажут, как претворить мечту об ИТ в реальность. В частности, об особенностях ИТ-специальностей и куда следует поступать, чтобы их получить.

В частности, среди спикеров:

Роман Карпюк из SoftServe. Он расскажет о чрезвычайно актуальном направлении Кибербезопасности;

Ярослав Жмихов из компании Otakoyi расскажет об UI/UX-дизайне и с чего начать путь в этой сфере;

Олег Мисько из SoftServe даст широкий обзор на отрасль Machine Learning.

Полный список спикеров, программу и условия участия читайте на сайте IT Future Conf. Событие состоится 18-19 мая, начало в 10:00 по Киеву.

Gold-партнер IT Future Conf – компания SoftServe. Сильвер-партнер GAmeLoft. Медиапартнерами происшествия выступили Vector, 24 канал.