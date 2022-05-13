Конференція відбуватиметься онлайн. На неї запрошені представники ІТ-індустрії, які розкажуть усе про перспективи галузі для тих, хто мріє реалізувати себе в ІТ.
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Для кого буде цікавою конференція
На конференції учасники дізнаються про перспективи ІТ-галузі в Україні та про найкращі в нашій країні навчальні заклади, де можна здобути освіту в ІТ-сфері.
Найперше ця конференція буде цікавою для:
- старшокласників, які планують пов'язати своє життя з ІТ сферою;
- випускників шкіл, які ще не визначились із вибором професії та розглядають різні варіанти;
- батьків, які переймаються вибором професії своєї дитини та шукають перспективні напрямки;
- тих, хто вже має спеціальність, але хоче почати кар'єру в ІТ-сфері.
Протягом двох днів учасники конференції дізнаються про особливості та перспективи наступних напрямків спеціалізації в ІТ-сфері:
- Data Science;
- Cybersecurity;
- Hardware Engineering and Robotics;
- DevOps and Project;
- Management;
- Artificial Intelligence;
- UI/UX Design;
- Software Engineering;
- Internet of Things;
- Human resources (HR).
Спікери ІТ Future Conf – це люди, які колись так само не знали ким стануть, коли виростуть. Проте, обрали техіндустрію і сьогодні працюють у компаніях, послугами та продуктами яких користуються у всьому світі. Спікери розкажуть, як втілити мрію про ІТ в реальність. Зокрема, про особливості ІТ-спеціальностей та куди варто вступати, аби їх здобути.
Зокрема серед спікерів:
- Роман Карпюк із SoftServe. Він розповість про надзвичайно актуальний напрям Кібербезпека;
- Ярослав Жмихов з компанії Otakoyi розкаже про UI/UX-дизайн та з чого почати шлях в цій сфері;
- Олег Місько із SoftServe дасть широкий огляд на галузь Machine Learning.
Повний перелік спікерів, програму та умови участі, читайте на сайті ІT Future Conf. Подія відбудеться 18-19 травня, початок о 10:00 за Києвом.
Gold-партнер IT Future Conf компанія SoftServe. Silver-партнер GAmeLoft. Медіапартнерами події виступили Vector, 24 канал.