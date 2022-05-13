Конференція відбуватиметься онлайн. На неї запрошені представники ІТ-індустрії, які розкажуть усе про перспективи галузі для тих, хто мріє реалізувати себе в ІТ.

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Для кого буде цікавою конференція

На конференції учасники дізнаються про перспективи ІТ-галузі в Україні та про найкращі в нашій країні навчальні заклади, де можна здобути освіту в ІТ-сфері.

Найперше ця конференція буде цікавою для:

старшокласників, які планують пов'язати своє життя з ІТ сферою;

випускників шкіл, які ще не визначились із вибором професії та розглядають різні варіанти;

батьків, які переймаються вибором професії своєї дитини та шукають перспективні напрямки;

тих, хто вже має спеціальність, але хоче почати кар'єру в ІТ-сфері.

Протягом двох днів учасники конференції дізнаються про особливості та перспективи наступних напрямків спеціалізації в ІТ-сфері:

Data Science;

Cybersecurity;

Hardware Engineering and Robotics;

DevOps and Project;

Management;

Artificial Intelligence;

UI/UX Design;

Software Engineering;

Internet of Things;

Human resources (HR).

Спікери ІТ Future Conf – це люди, які колись так само не знали ким стануть, коли виростуть. Проте, обрали техіндустрію і сьогодні працюють у компаніях, послугами та продуктами яких користуються у всьому світі. Спікери розкажуть, як втілити мрію про ІТ в реальність. Зокрема, про особливості ІТ-спеціальностей та куди варто вступати, аби їх здобути.

Зокрема серед спікерів:

Роман Карпюк із SoftServe. Він розповість про надзвичайно актуальний напрям Кібербезпека;

Ярослав Жмихов з компанії Otakoyi розкаже про UI/UX-дизайн та з чого почати шлях в цій сфері;

Олег Місько із SoftServe дасть широкий огляд на галузь Machine Learning.

Повний перелік спікерів, програму та умови участі, читайте на сайті ІT Future Conf. Подія відбудеться 18-19 травня, початок о 10:00 за Києвом.

Gold-партнер IT Future Conf компанія SoftServe. Silver-партнер GAmeLoft. Медіапартнерами події виступили Vector, 24 канал.