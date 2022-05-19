У межах дводенної конференції її учасники разом з лекторами розберуть 9 тем, які допоможуть почуватися в IT як риба у воді і створювати великі речі, змінюючи світ.

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Що слід знати про IT Future Conf 2022

Це – дводенна онлайн-конференція про ІТ-сферу для всіх, хто хоче дізнатися більше про IT-освіту та найкращі заклади, де можна здобути відповідну спеціальність. Лектори конференції – топ-представники індустрії, які знають все про перспективи, що відкриває галузь та секрети побудови успішної кар'єри в ІТ.

Які професії будуть актуальні у майбутньому

Як розповів керівник відділу бізнес-аналізу Intellias Володимир Довганик, світ стрімко змінюється. Скажімо, що 15 років тому люди користувалися дисками для передачі даних, а зараз все це відбувається в електронному форматі. Нам більше не потрібно купувати диски з фільмами, адже ми маємо Netflix та Megogo.

Ми бачимо, що майбутнє найбільше змінюється під впливом технологій. Саме вони є визначним фактором, які впливають на ведення бізнесу. Саме технології диктують методи отримання знань,

– зазначив Довганик.

Він спрогнозував, що найближчим часом популярними будуть:

Штучний інтелект. Його використання буде збільшуватись, поглиблюватися та впливати на наш вибір в інтернеті – покупки, вибір фільмів, університету тощо.

Wearables. Розвиток та більше використання wearable devices – речі, які носять на тілі, а також прилади, які допомагають оплачувати покупки.

Супутникові технології. Будуть ще активніше використовуватися супутники, в Україні вже з'явилися Starlink.

Автономні транспортні засоби. Розвиток автономних транспортних засобів, до прикладу, доставка товарів з Amazon за допомогою дронів.

NFT та напрями, пов'язані з творчістю.

Доповнена реальність. Її можна використовувати у дизайні та візуалізації.

Довганик пояснив, що ті професії, які вже існують, швидше за все, зміняться і у майбутньому також будуть актуальними. Серед цих професій:

Медицина – нові методи діагностики, методи комунікації з пацієнтом. Професія медика буде змінюватися – частина завдань перейде штучному інтелекту.

– нові методи діагностики, методи комунікації з пацієнтом. Професія медика буде змінюватися – частина завдань перейде штучному інтелекту. Фінанси – у цій сфері продовжуватиметься автоматизація. Вже зараз є багато продуктів, які дозволяють автоматизувати бухгалтерські послуги. Можливо, у майбутньому не буде бухгалтерів.

– у цій сфері продовжуватиметься автоматизація. Вже зараз є багато продуктів, які дозволяють автоматизувати бухгалтерські послуги. Можливо, у майбутньому не буде бухгалтерів. Автоперевезення, вантажоперевезення та транспорт – відхід від реальних людей, водіїв до автономного перевезення.

З цього випливають нові професії, які зараз здаються дивними ат футуристичними. До прикладу, психолог роботів чи експерт з космічного туризму. Але зараз ми до цього ще не готові.

Поради для майбутніх фахівців

Володимир Довганик підкреслив, що люди, які хочуть здобути освіту майбутнього, мають бути готовими до змін. Зокрема, варто цікавитися технологіями, інвестувати час та гроші в освіту.

"Вибір навчального закладу важливий. Саме він допомагає отримати фундаментальні знання, які стануть у нагоді у майбутньому. Завжди оцінюйте університет з точки зору комбінації теоретиків і практиків. Мають бути люди, які можуть дати вам грунтовні теоретичні знання, і мають бути практики, які підготують вас до вашого першого робочого дня", – пояснив Довганик.

Що обрати: курси, самоосвіта чи університет

За словами лектора, всі ці види отримання інформації та здобуття освіти переслідують різні цілі. Скажімо, університет формує систему і системне мислення, водночас у вас можуть бути предмети, що будуть нудними.

Курси закривають конкретні ніші. Якщо вам треба перекваліфікуватися чи щось довчити – це хороший варіант. Самоосвіта – це не альтернатива ВНЗ та курсам. Це той варіант, який ви маєте практикувати постійно.

Ви, як фахівець, маєте бути більше зацікавлені у своїх знаннях, які ви зможете потім продати чи монетизувати, ніж університет. Ані ВНЗ, ані викладач, ані вчитель не зможуть нічого зробити з вами, якщо ви самі цього не захочете,

– підкреслив Володимир Довганик.

Актуальні професії

Підприємці, продакт-менеджери та бізнес-аналітики – впроваджують технології, визначають, як використати нову технологію та заробляти на них.

– впроваджують технології, визначають, як використати нову технологію та заробляти на них. UI/UX дизайнери – тестують зручність використання технологій.

– тестують зручність використання технологій. Інженери з інформаційної та цифрової безпеки – проводять тести, перевіряють чи технологія/продукт відповідає нормам.

Онлайн-конференція IT Future Conf 2022: дивіться відео