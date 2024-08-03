Стать жертвой может любой: к каким схемам прибегают работорговцы, чтобы заманить беженцев из Украины

Торговля людьми – один из самых прибыльных преступных бизнесов в мире. Его ежегодный оборот составляет 150 миллиардов долларов, а в плену работорговцев сегодня находится более 50 миллионов людей – преимущественно женщины и дети.

В зоне риска прежде всего граждане стран, охваченных войной. Украинцам с началом российской агрессии пророчили такую судьбу. Однако многим нашим соотечественникам удалось избежать сетей международных преступников. Хотя угроза стать жертвой вербовщиков сохраняется, есть способы обезопасить себя от этого, информирует 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Искал женщин с младенцами

В прошлом году эта новость всколыхнула всю Украину. На границе со Словакией пограничники задержали мужчину, который переправлял в Евросоюз женщину с годовалым сыном. Ребенка собирались продать иностранцам за 25 тысяч долларов.

Преступник даже не догадывался, что за ним длительное время следят пограничные оперативники, а молодая мама на самом деле работает под прикрытием.

Наши оперативные работники от местных жителей получили информацию, что какое-то лицо ищет женщин именно с младенцами – непонятно для чего. В результате сотрудничества с гражданкой Украины, которую он пытался завербовать, мы задокументировали процесс вербовки и передачи первой части средств,

– рассказал оперативный сотрудник Госпогранслужбы.

Это только одна из сотен попыток международных работорговцев заманить украинцев в свои ловушки. Стать их жертвой может любой, независимо от возраста и пола, а война этому, к сожалению, способствует.

Украинцы проявили стойкость и осмотрительность

В первые месяцы войны, которую развязала Россия, огромные потоки беженцев из Украины потекли по разным странам.

Тогда правоохранительные органы Украины, стран Европейского Союза и соседних государств, по словам сотрудник ГПСУ, опасались резкого роста ситуаций, когда граждане Украины будут становиться жертвами торговли людьми.

Однако, как свидетельствуют последние отчеты Международной организации по миграции, этого не произошло. Оказавшись на чужбине, украинцы проявили незаурядную стойкость и осмотрительность.

Кроме того, для защиты наших соотечественников сплотились правоохранители многих стран, общественные организации и волонтеры. Именно взаимодействие украинских пограничников с зарубежными коллегами и постоянное информирование о возможных рисках спасли от порабощения тысячи людей.

Было резко наращено сотрудничество по оперативному обмену информацией между Украиной и нашими партнерами. Государственная пограничная служба с этой целью в конце 2022 года получила прямой доступ к Государственному приложению обмена информацией Европола SIENA. Благодаря ей, мы получаем информацию о потенциальных жертвах

– граждан Украины, – отметил он.

Не жертвы, а соучастники преступления

Многие украинские мужчины попадают законным или незаконным способом на территорию стран Европейского Союза. Там они оказываются в ситуации, когда должны любым способом зарабатывать деньги. Как отметил сотрудник ГПСУ, много противоправных элементов, к сожалению, пользуются этой ситуацией.

Так, недавно венгерские правоохранители во время рейда на подпольную табачную фабрику Будапеште арестовали 13 украинцев. Они не имели ни документов, ни телефонов, работали и жили в нечеловеческих условиях.

Однако по законам Венгрии они являются не жертвами, а соучастниками преступниками, и им грозят определенные сроки заключения.

В Венгрии граждан Украины задержали непосредственно во время производства табачных изделий. Это позволяет венгерским правоохранителям рассматривают украинцев как соучастников преступления,

– подчеркнул оперативный сотрудник Госпогранслужбы.

В Польше и Литве украинцев активно вербуют для перевозки нелегальных мигрантов. Наших сограждан под видом водителей такси нанимают перевезти небольшие группы нелегалов, которые попадают в эти страны преимущественно из Беларуси.

Наживались на беженцах

Случается, что организаторами таких "схем" выступают также выходцы из Украины. Одного из них польские пограничники задержали в Мазовецком воеводстве, где 29-летний украинец координировал трансфер мигрантов в Германию. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Еще один способ эксплуатации украинцев связан с выплатами для беженцев. Несколько месяцев назад в Одесской области пограничные оперативники задержали местную жительницу, которая переправляла украинок за границу. Там женщины попадали в трудовую кабалу, а полученную ими помощь злоумышленница присваивала.

В Одесской области обычно вербовали граждан ромской национальности. Их сажали в автобусы и везли во Францию. Там они получали статус беженца и им выдавали карточки.

Эти карточки забирали организаторы противоправной деятельности,

– пояснил сотрудник ГПСУ.

В то же время больше всего "охоты" происходит именно на украинских женщин. Будущих жертв ищут в соцсетях, на сайтах знакомств или через круг близких лиц.

Женщины в зоне особой опасности

Один из случаев, когда женщина могла попасть в сети работорговцев, произошел на пункте пропуска "Косино" на границе с Венгрией. Там были задержаны иностранец и 27-летняя украинка, которая познакомилась с мужчиной через интернет. Впоследствии он уговорил ее поехать в Камбоджу – якобы на "высокооплачиваемую работу". На самом же деле ее уже ждали в тамошних борделях.

Пока окончательно неизвестно, сколько украинцев находится род угрозой попасть в руки торговцев живым товаром. К сожалению, раскрыть этот вид преступления и поймать с поличным его организаторов очень трудно.

Однако обезопасить себя от сексуального или трудового рабства можно как в Украине, так и за рубежом. Главное – быть бдительными в выборе знакомых, не соблазняться обещаниями легкого заработка, держать связь и при малейшем подозрении обращаться в милицию.