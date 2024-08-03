Стати жертвою може будь-хто: до яких схем вдаються работоргівці, щоб заманити біженців з України

Торгівля людьми – один з найприбутковіших злочинних бізнесів у світі. Його щорічний оберт становить 150 мільярдів доларів, а в полоні работорговців сьогодні перебуває понад 50 мільйонів людей – переважно жінки та діти.

В зоні ризику насамперед громадяни країн, охоплених війною. Українцям з початком російської агресії пророкували таку долю. Однак багатьом нашим співвітчизникам вдалося уникнути тенет міжнародних злочинців. Хоча загроза стати жертвою вербувальників зберігається, є способи убезпечитися від цього, інформує 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

До теми Серед жертв українці, які шукали роботу: у Португалії викрили банду, що торгувала людьми

Шукав жінок з немовлятами

Минулого року ця новина сколихнула всю Україну. На кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали чоловіка, який переправляв до Євросоюзу жінку з однорічним сином. Дитину збиралися продати іноземцям за 25 тисяч доларів.

Злочинець навіть не здогадувався, що за ним тривалий час стежать прикордонні оперативники, а молода мама насправді працює під прикриттям.

Наші оперативні працівники від місцевих мешканців отримали інформацію, що якась особа шукає жінок саме з немовлятами – незрозуміло для чого. В результаті співпраці з громадянкою України, яку він намагався завербувати, ми задокументували процес вербування і передачі першої частини коштів,

– розповів оперативний співробітник Держприкордонслужби.

Це тільки одна із сотень спроб міжнародних работорговців заманити українців у свої пастки. Стати їхньою жертвою може будь-хто, незалежно від віку та статі, а війна цьому, на жаль, сприяє.

Українці виявили стійкість та обачливість

У перші місяці війни, яку розв'язала Росія, величезні потоки біженців з України потекли по різних країнах.

Тоді правоохоронні органи України, країн Європейського Союзу та сусідніх держав, за словами співробітник ДПСУ, побоювалися різкого зросту ситуацій, коли громадяни України будуть ставати жертвами торгівлі людьми.

Проте, як свідчать останні звіти Міжнародної організації з міграції, цього не сталося. Опинившись на чужині, українці виявили неабияку стійкість та обачливість.

Крім того, задля захисту наших співвітчизників згуртувалися правоохоронці багатьох країн, громадські організації та волонтери. Саме взаємодія українських прикордонників із закордонними колегами та постійне інформування про можливі ризики врятували від поневолення тисячі людей.

Була різко нарощена співпраця з оперативного обміну інформацією між Україною та нашими партнерами. Державна прикордонна служба з цією метою наприкінці 2022 року отримала прямий доступ до Державного додатка обміну інформацією Європолу SIENA. Завдяки їй, ми отримуємо інформацію щодо потенційних жертв

– громадян України, – зауважив він.

Не жертви, а співучасники злочину

Багато українських чоловіків потрапляє у законний або незаконний спосіб на територію країн Європейського Союзу. Там вони опиняються в ситуації, коли мають у будь-який спосіб заробляти гроші. Як наголосив співробітник ДПСУ, багато протиправних елементів, на жаль, користуються цією ситуацією.

Так, нещодавно угорські правоохоронці під час рейду на підпільну тютюнову фабрику Будапешті заарештували 13 українців. Вони не мали ані документів, ані телефонів, працювали і мешкали у нелюдських умовах.

Однак за законами Угорщини вони є не жертвами, а співучасниками злочинцями, і їм загрожують певні терміни ув’язнення.

В Угорщині громадян України затримали безпосередньо під час виробництва тютюнових виробів. Це дозволяє угорським правоохоронцям розглядають українців як співучасників злочину,

– підкреслив оперативний співробітник Держприкордонслужби.

В Польщі і Литві українців активно вербують для перевезення нелегальних мігрантів. Наших співгромадян під виглядом водіїв таксі наймають перевезти невеликі групи нелегалів, які потрапляють в ці країни переважно з Білорусі.

Наживались на біженцях

Трапляється, що організаторами таких "схем" виступають також вихідці з України. Одного з них польські прикордонники затримали у Мазовецькому воєводстві, де 29-річний українець координував трансфер мігрантів до Німеччини. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Ще один спосіб експлуатації українців пов'язаний з виплатами для біженців. Кілька місяців тому на Одещині прикордонні оперативники затримали місцеву жительку, яка переправляла українок за кордон. Там жінки потрапляли у трудову кабалу, а отриману ними допомогу зловмисниця привласнювала.

В Одеській області зазвичай вербували громадян ромської національності. Їх саджали в автобуси і везли у Францію. Там вони отримували статус біженця і їм видавали картки.

Ці картки забирали організатори протиправної діяльності,

– пояснив співробітник ДПСУ.

Водночас найбільше "полювання" відбувається саме на українських жінок. Майбутніх жертв шукають у соцмережах, на сайтах знайомств або через коло близьких осіб.

Жінки в зоні особливої небезпеки

Один з випадків, коли жінка могла потрапити в тенета работорговців, стався на пункті пропуску "Косино" на кордоні з Угорщиною. Там було затримано іноземця та 27-річну українку, яка познайомилася з чоловіком через інтернет. Згодом він умовив її поїхати до Камбоджі – нібито на "високооплачувану роботу". Насправді ж її вже чекали у тамтешніх борделях.

Наразі остаточно невідомо, скільки українців перебуває рід загрозою потрапити до рук торговців живим товаром. На жаль, розкрити цей вид злочину та спіймати на гарячому його організаторів дуже важко.

Проте убезпечитись від сексуального або трудового рабства можна як в Україні, так і за кордоном. Головне – бути пильними у виборі знайомих, не спокушатися обіцянками легкого заробітку, тримати зв'язок та за найменшої підозри звертатися до правоохоронців.