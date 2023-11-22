У вівторок, 21 листопада, стало відомо про операцію правоохоронців у регіоні Алентежу, що на південному заході Португалії. До затримання 28 осіб було залучено чимало поліцейських.

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Затримання угрупування, що підозрюють в торгівлі людьми

За інформацією правоохоронців, затримані входять до злочинної групи, що експлуатує людей з країн, таких як Румунія, Молдова, Україна, Індія, Сенегал і Пакистан. Мігранти сподівались знайти роботу на фермах, однак натомість вони ставали об'єктами в схемі з торгівлі людьми.

Поліція здійснила 78 обшуків, під час яких вилучила докази та ідентифікувала десятки жертв. Затримані – як місцеві, так і іноземці – обвинувачуються у ряді злочинів, зокрема:

торгівлі людьми;

участі в кримінальному угрупованні;

сприянні нелегальній імміграції;

незаконному наймі робочої сили;

здирництві та відмивання грошей;

завдання фізичних травм.

Зверніть увагу! Як пишуть у Reuters, усі затримані будуть допитані 22 листопада у суді. Також видання зазначає, що в Португалії стають частішими випадки трудової експлуатації та торгівлі людьми, особливо в сільському господарстві, де мігрантів примушують працювати без оплати та позбавляють документів.

Рада Європи повідомляла, що влада Португалії ідентифікувала 1 152 жертв торгівлі у період від 2016 до 2020 року. Водночас варто наголосити, що кількість розслідувань, судових процесів і вироків щодо відповідних підозрюваних не була високою.

Додамо, що українські правоохоронці цієї осені на Львівщині затримали жінку, яка вербувала дівчат для занять проституцією у Швеції. Як стверджує слідство, зловмисниця пропонувала "підробіток" красивим дівчатам, допомагали їм виїхали у Швецію для того, аби вони надавали інтимні послуги.