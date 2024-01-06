В ТЦ Харькова произошла драка со стрельбой: на место происшествия прибыли правоохранители
6 января 2024, 19:50Читати новину українською
Источник:Полиция Харьковской области
6 января в одном из торговых центров Харькова произошла потасовка, а также раздавались выстрелы. В полиции рассказали, что известно об инциденте.
Сегодня полиции поступило сообщение, что в одном из торговых центров Харькова произошла потасовка и стрельба.
Смотрите также Повестки онлайн и на блокпостах: что хотят изменить и какие недостатки в новом проекте закона
В ТЦ звучали выстрелы
Полицейские прибыли на место инцидента. Они выяснили, что один из участников потасовки применил газовый пистолет.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Пока еще устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений о событии по статье хулиганство.