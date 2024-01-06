У ТЦ Харкова сталася бійка зі стріляниною: на місце події прибули правоохоронці

6 січня в одному з торгівельних центрів Харкова сталася бійка, а також лунали постріли. У поліції розповіли, що відомо про інцидент.

Сьогодні о 18:30 поліції надійшло повідомлення, що в одному з торгівельних центрів Харкова трапилася бійка та стрілянина.

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У ТЦ лунали постріли

Поліцейські прибули на місце інциденту. За попередніми даними, у продуктовому магазині побилися два чоловіки. 20-річний учасник сутички дістав газовий пістолет та зробив два постріли вгору.

На щастя, минулося без постраждалих.

Наразі ще встановлюються обставини події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статею хуліганство. Вирішується питання щодо затримання порушника. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Стрілянина у Харкові / Фото поліція

20 – річний хлопець вчинив стрільбу у ТЦ / Фото поліція

Передріздвяна стрілянина у Києві

24 грудня у столиці теж лунали постріли. Невідомий на авто відкрив стрільбу у центрі міста.

Про інцидент поліції повідомив свідок, який бачив як чоловік з автомобіля Porsche здійснив кілька пострілів і зник у невідомому напрямку.

Незабаром правоохоронцям вдалося розшукати транспортний засіб, на якому втік порушник. Всередині авто перебували 40-річний водій та 25-річний пасажир. Пасажира затримали, оскільки він мав із собою набої та стріляну гільзу. Також зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння.