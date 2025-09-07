Трамп не меняется: что он до сих пор пытается получить от России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, а в прошлом успешный бизнесмен, на нынешней должности пытается достичь максимальной выгоды, чтобы обогатить собственную семью. Он, вероятно, использует свое высокое положение в государстве для этого. Учитывая такую цель, Трамп может строить на этом внешнюю политику США, в том числе и в отношениях с Россией.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что ранее неслыханным в американской политике было то, что президент страны становится игроком на рынках капитала. В этом важную роль играет инсайдерство, ведь Трампу раньше всех известны различные процессы, которые могут влиять на бизнес.

Смотрите также Трамп будет снова ломать и давить: к чему готовится Зеленский и повторится ли скандал в США

Какую роль играет Россия для обогащения Трампа?

Олег Рыбачук отметил, что Трамп продолжает вести бизнес, находясь на посту президента. Он имеет возможность использовать известную ему внутреннюю информацию о финансовом развитии США для личного обогащения.

Трамп не просто это делает, а утверждает, что это нормально. По разным оценкам он и его семья уже заработали минимум 5 миллиардов долларов. Это этический кодекс, который ранее не нарушал ни один президент, а Трамп уже это сделал,

– сказал он.

Американский лидер на срок президентства должен был бы отойти от дел собственного бизнеса, однако он проигнорировал это правило. Кроме того, по словам главы аналитически-адвокационной организации, Трамп распространяет свои личные финансовые интересы на внешнюю политику Соединенных Штатов Америки.

Одна из любимых его фраз: "Подписать прекрасную сделку". В отношениях с Россией говорится именно об этом. Если Трамп позволяет себе максимально использовать полномочия для личного обогащения, то можно не удивляться, что он руководствуется этим, формируя внешнюю политику,

– заметил он.

У Трампа есть все инструменты, чтобы подстраивать правила внешней торговли не под национальные интересы США, а под личную выгоду.

Рыбачук предположил, что из-за такой политики американского лидера его может ожидать импичмент, ведь оснований для этого накопилось уже достаточно.

Что такое импичмент Это процедура, по которой президента могут обвинить в серьезном преступлении против собственного государства. На лицо ждет юридическая и политическая ответственность и, как следствие, его досрочно могут отстранить от власти.

Какие реальные отношения между США и Россией?