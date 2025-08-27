Почему Exxon Mobil возвращается к проекту "Сахалин-1"?
Американская корпорация провела тайные переговоры с российской "Роснефть”, после чего возможно возвращение сотрудничества, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Если правительства США и России дадут "зеленый свет" в рамках мирного процесса в Украине, Exxon Mobil снова может стать инвестором в российском проекте. Возвращение компании, вероятно, будет зависеть от условий, которые предложит Россия.
Exxon стремится компенсировать убытки от выхода из "Сахалина". В то же время, если компания вернется, то столкнется с другой средой для ведения бизнеса,
– пишут в издании.
Что известно о "Сахалине-1"?
Проект "Сахалин -I", дочерний проект "Сахалин-2" – консорциум по добыче нефти и газа на острове Сахалин и на шельфе Охотского моря. Эксплуатирует три месторождения в Охотском море: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги.
Что известно об энергетических проектах США и России?
- Осенью 2022 года американская ExxonMobil практически прекратила добычу нефти на проекте "Сахалин-1" из-за проблем со страхованием российских танкеров. Накануне западные страховые компании отказались от сотрудничества из-за санкций.
- Спустя почти 3 года стало известно, что иностранные инвесторы могут вернуться в нефтегазовый проект. Такой указ подписал Путин, однако компании, желающих вернуться, должны способствовать отмене санкций против России.
- В общем США и Россия тайно обсуждают энергетические соглашения, включая возвращение Exxon Mobil к проекту "Сахалин-1" и приобретение Россией американского оборудования для проектов по сжиженному природному газу.