Чому Exxon Mobil повертається до проєкту "Сахалін-1"?
Американська корпорація провела таємні переговори з російською "Роснєфть”, після чого можливе повернення співпраці, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Якщо уряди США та Росії дадуть "зелене світло" в рамках мирного процесу в Україні, Exxon Mobil знову може стати інвестором у російському проєкті. Повернення компанії, ймовірно, буде залежати від умов, які запропонує Росія.
Exxon прагне компенсувати збитки від виходу з "Сахаліну". Водночас, якщо компанія повернеться, то зіткнеться з іншим середовищем для ведення бізнесу,
– пишуть у виданні.
Що відомо про "Сахалін-1"?
Проєкт "Сахалін -I", дочірній проєкт "Сахалін-2" – консорціум з видобутку нафти та газу на острові Сахалін і на шельфі Охотського моря. Експлуатує три родовища в Охотському морі: Чайво, Одопту і Аркутун-Дагі.
Що відомо про енергетичні проєкти США та Росії?
- Восени 2022 року американська ExxonMobil практично припинила видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1" через проблеми зі страхуванням російських танкерів. Напередодні західні страхові компанії відмовились від співпраці через санкції.
- Через майже 3 роки стало відомо, що іноземні інвестори можуть повернутися у нафтогазовий проєкт. Такий указ підписав Путін, проте компанії, які бажають повернутися, повинні сприяти скасуванню санкцій проти Росії.
- Загалом США та Росія таємно обговорюють енергетичні угоди, включаючи повернення Exxon Mobil до проєкту "Сахалін-1" і придбання Росією американського обладнання для проєктів зі зрідженого природного газу.