Чому Exxon Mobil повертається до проєкту "Сахалін-1"?

Американська корпорація провела таємні переговори з російською "Роснєфть”, після чого можливе повернення співпраці, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Якщо уряди США та Росії дадуть "зелене світло" в рамках мирного процесу в Україні, Exxon Mobil знову може стати інвестором у російському проєкті. Повернення компанії, ймовірно, буде залежати від умов, які запропонує Росія.

Exxon прагне компенсувати збитки від виходу з "Сахаліну". Водночас, якщо компанія повернеться, то зіткнеться з іншим середовищем для ведення бізнесу,

– пишуть у виданні.

Що відомо про "Сахалін-1"? Проєкт "Сахалін -I", дочірній проєкт "Сахалін-2" – консорціум з видобутку нафти та газу на острові Сахалін і на шельфі Охотського моря. Експлуатує три родовища в Охотському морі: Чайво, Одопту і Аркутун-Дагі.

Що відомо про енергетичні проєкти США та Росії?