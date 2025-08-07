Трамп предположил, что Путин может согласиться на переговоры. Однако российский диктатор, вероятно захочет обсуждать обмен территориями.

Трамп положительно оценивает возможность прекращения огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

При каких условиях Путин может согласиться на переговоры?

Трамп считает, что Путин может согласиться на начало мирных переговоров в случае обсуждения вопроса обмена территориями.

По информации Bloomberg, Трамп рассматривает возможность проведения саммита. Об этом он сказал во время телефонного разговора с европейскими союзниками, в котором участвовал и Зеленский.

По словам источников, президент США также "положительно оценил" возможность прекращения огня.

Напомним, Дональд Трамп поручил команде поручил команде организовать встречу с Путиным как можно быстрее. По данным Белого дома, место встречи еще не определено. Однако сейчас обсуждаются несколько вариантов. Переговоры могут состояться "уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель". Госсекретарь США отметил, что до встречи Трампа с Путиным еще должно состояться "многое".