Члены парламента и премьер Трасс присягнули новому королю Британии Чарльзу

Премьер-министр Лиз Трасс и все депутаты парламента присягнули новому королю Великобритании Чарльзу. Для этого 10 и 11 сентября проходила специальная двухдневная сессия.

Открыл это особое заседание после смерти монархини спикер палаты общин сэр Линдсей Хойл. А вторым принял присягу член парламента, который дольше всего руководил им – сэр Питер Боттомли. Также это сделала бывшая министерша Тереза Мэй.

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Присягу королю Чарльзу III могли не проводить

На самом деле депутаты собрались скорее, чтобы почтить покойную королеву Елизавету II на второй день после ее смерти. Ведь после каждых всеобщих выборов британские депутаты приносят присягу не одному монарху.

После похорон ее величества у всех почетных членов будет возможность принять присягу или дать заявление. Нет никаких процедурных требований для этого,

– сказал сэр Линдсей.

Дело в том, что в тексте обязательной речи указано: члены парламента клянутся в верности не только действующему монарху, но и наследникам и преемникам королевы. Такие слова провозглашают после избрания на должности. То есть им не обязательно было делать это снова.

Если представители парламента после избрания не принесут присягу, они не могут занять свои места, выступать в дебатах, голосовать и даже получить зарплату.



Момент присяги новому королю / Фото Парламента Великобритании

Что сказала Трасс в речи

Премьер была одной из первых, кто принял обет. Она сказала: "Клянусь всемогущим Богом, что буду верной Его Величеству Королю Чарльзу, его наследникам и преемникам, по закону, да поможет мне Бог".

Как еще отдали честь покойной королеве

После принесения присяги депутаты также использовали момент и отдали честь Елизавете II. Они вспоминали в речах о покойном монархе. Многие депутаты использовали момент, чтобы рассказывать забавные, а подчас и эмоциональные истории о мудрости, чувстве юмора и умении королевы расслаблять людей. В общей сложности на этой сессии, которая длилась два дня, выступил 321 депутат.

С завершающей речью выступила лидер Палаты общин Пенни Мордаунт. Она высоко оценила "приверженность долгу" и государственной службе королевы.

Наша великая королева доверила всем нам живое наследие триумфа и преодоления бедствия, бодрости над вызовами, самоотверженности и решительности. Она бросила нас, ее ценности остались с нами. Ее пример заставляет нас оставаться верными нашему королю и нашей стране. Боже, храни короля,

– сказала госпожа Мордаунт.

После этого парламент прервал работу на период национального траура. Он продлится на всей территории Соединенного Королевства до 21 сентября.

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