Третий армейский корпус Билецкого держит львиную долю фронта, – Василий Малюк

Третий армейский корпус под командованием полковника Андрея Билецкого сегодня отвечает за львиную долю фронта.

Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сказал в интервью проекту "Мы – Украина", информирует 24 Канал.

Он заявил, что креативный подход Билецкого к командованию ценят главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский.

И, собственно, мы это увидели и поддержали, и Андрей Евгеньевич имеет возможность теперь это реализовывать уже в пределах непосредственно армейского корпуса,

– добавил глава СБУ.

Он отметил подход Билецкого к планированию и ведению боя, рекрутинга, работы с личным составом, с семьями погибших.

"Он (Андрей Билецкий – 24 Канал) поименно знает большинство тех ребят его, которые погибли", – сказал глава СБУ.

Высокий уровень освоения современных IT-технологий и инженерии позволяет корпусу проводить эффективные дроново-штурмовые операции.

Я не буду говорить то количество километров полосы боевого соприкосновения, за которую он уже отвечает. Не будем раскрывать это перед врагом. Но это львиная часть сегодня нашего фронта на самом деле,

– заявил Василий Малюк.