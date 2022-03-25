"Тревога – это нормально": психотерапевт посоветовала, как овладеть эмоциями во время войны

Во время войны большая часть людей испытывает чрезмерную тревогу, часто подавленное настроение, вспышки гнева или чувство беспомощности. Это – нормальные реакции на условия, в которых мы оказались.

Такие эмоции должны быть, от них никуда нельзя деться. Как бороться со своим состоянием в эфире 24 канала рассказала психотерапевт, соучредитель платформы "Хаб стійкості" Анастасия Нижник.

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По ее словам, очень важно держать себя в состоянии функционирования (когда мы можем действовать) и убирать ощущение беспомощности, которое может время от времени возникать. Для овладения эмоциями есть несколько шагов.

Принять

Первым шагом является принятие. Война продолжается. В это время невозможно быть спокойным, уравновешенным и продуктивным, наслаждаться жизнью. Это нормально, что тревога будет.

Вместе с тревогой важно принять, что в целом в жизни мы не имеем гарантий. На 100% мы не можем быть уверенными в том, что будет с нами завтра. Отсутствие гарантий дает нам возможность сосредоточиться на том, что важно именно сейчас ("что для меня сейчас будет самым полезным?" и "на что я могу влиять?"). Анастасия Нижник Психотерапевт, соосновательница платформы "Хаб стійкості"

Также надо принять, что мы не знаем, сколько продлится война. Стоит надеяться, однако без псевдооптимизма.

Мы надеемся, что эта война закончится скоро. Однако не нужно ставить себе какие-то лимиты, когда точно она пройдет. Живем в надежде, но без иллюзий,

– пояснила эксперт.

Действовать

Мы можем действовать, менять обстоятельства, учитывая наши возможности. Сейчас важно найти мудрый способ, как прожить каждый день с пользой. Можно начинать с вопросов:

"что мне не надо делать сейчас?";

"чем я могу пожертвовать?";

"что сейчас не важно, но отнимает мои силы?".

Речь идет о той работе, деятельность, которая не очень нужна и ее можно отодвинуть, сконцентрировавшись на самом важном.

Новости важно знать, но не быть в них 100% времени. Не стоит заниматься самобичеванием. Надо распланировать свой день конкретными шагами. Это позволяет структурировать свое время. Это показывает, что мы не беспомощны, а можем действовать, мы не являемся пассивными наблюдателями. Анастасия Нижник Психотерапевт, соосновательница платформы "Хаб стійкості"

Важно делать действия на восстановление сил. Ведь это испытание может длиться долго и забрать много нашей энергии.

Стоит в течение дня выполнять действия, которые бы возвращали вам энергию:

сон;

возможность быть вне информации;

созерцание в окно;

отвлечение на коммуникацию, которая будет наполнять чем-то хорошим и тому подобное.

Как овладеть своими эмоциями: смотрите видео

Из жертв – в супергероев

Как отметила психотерапевт, важно уметь принимать поддержку и оказывать ее. Даже когда вам кажется, что вы не можете сделать что-то героическое, масштабное, есть что-то, в чем вы можете стать поддержкой для других людей.

Ищите, в чем может быть ваша сила и ваша помощь. Из жертв обстоятельств мы переходим в супергероев,

– подчеркнула Нижник.

Быть осведомленным о способах самопомощи

Кроме этого, стоит быть осведомленным о способах психологической самопомощи. Есть простые вещи, которые действительно срабатывают.

На странице "Хабу стійкості" есть рекомендации, как сделать так, что эмоции были в балансе. Для тех, кто чувствует, что нужна большая поддержка специалиста, можно записаться на бесплатную консультацию.

Как организму пережить истощение / Инфографика 24 канала