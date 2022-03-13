Марта Пивоваренко – эксперт по нуждам психического здоровья – поделилась правилами, как вести себя в плену, чтобы спастись. Необходимо контролировать свои эмоции и не привлекать к себе лишнего внимания.

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Чтобы не попасть в плен, нельзя носить: военную или похожую на военную форму, камуфляж. Следует избегать символики на одежде. Лучше всего выглядеть максимально просто, чтобы не привлечь к себе лишнее внимание.

В плену может возникнуть неуправляемая реакция протеста. Тогда человек, удерживаемый в заложниках, пытается бежать и бросаться на террористов. Как правило, враг убивает бунтующего заложника. Это может произойти, даже если сначала убийство не планировали.

Как сохранить свою жизнь в плену

  • Соблюдать покой. Не показывать страх. Не сопротивляться. Не вступать с террористами в разговор. Не пытаться пробовать у них сочувствие.
  • Не нарушать правила, установленные террористами. Это может усугубить положение.
  • Беспокоиться о физическом и психологическом состоянии. По возможности, соблюдать личную гигиену. Делать физические упражнения.
  • Настроиться психологически на освобождение. Однако не забывать: мгновенно это, к сожалению, не произойдет.
  • Притворяться не слишком далеким человеком. Без идеологии и четкой позиции.
  • Не проявлять активности. Не говорить много и громко.
  • Смотреть чуть-чуть в сторону, а не в глаза террористам. В то же время – избегать взгляда с позиции униженного. Это может спровоцировать злость.
  • Заставлять себя есть.
  • Пользоваться каждой возможностью сходить в туалет.
  • Создавать возможный комфорт. В частности, обустроить место для сна.
  • Не демонстрировать связь с другими пленниками.
  • В случае штурма упасть на пол и закрыть голову руками. Занять позицию подальше от окон.
  • Если получили ранения, остановить кровотечение, перевязав рану.
  • Если террористы повесили бомбу, без паники голосом или движением руки сообщить об этом сотрудникам спецслужб.
  • Отвечать на вопросы кратко и лаконично.
  • Если берущий в плен хочет проявить агрессию, необходимо заставить себя ее принять.
  • Помнить: дружба с палачом – невозможна.
  • Не терять надежды.
  • Задать себе цель: спастись, чтобы потом помочь наказать террористов.