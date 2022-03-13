Марта Пивоваренко – эксперт по нуждам психического здоровья – поделилась правилами, как вести себя в плену, чтобы спастись. Необходимо контролировать свои эмоции и не привлекать к себе лишнего внимания.

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Чтобы не попасть в плен, нельзя носить: военную или похожую на военную форму, камуфляж. Следует избегать символики на одежде. Лучше всего выглядеть максимально просто, чтобы не привлечь к себе лишнее внимание.

В плену может возникнуть неуправляемая реакция протеста. Тогда человек, удерживаемый в заложниках, пытается бежать и бросаться на террористов. Как правило, враг убивает бунтующего заложника. Это может произойти, даже если сначала убийство не планировали.

Как сохранить свою жизнь в плену