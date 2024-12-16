Источники в военных кругах сообщили нам о последствиях для оккупантов в Донецкой области. Детали рассказывает 24 Канал.

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Где был уничтожен склад оружия и что там хранилось

Речь о селе Маркино на оккупированной Донетчине. Вблизи него враг и разместил артиллерийский и минометный склады.

Оккупанты хранили возле Маркино тысячи боеприпасов для боевых машин пехоты и танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра.

Но туда добрались дроны СБУ. Бойцы Службы безопасности Украины поразили этот важный объект беспилотниками.

В Донецкой области сгорел российский склад: смотрите видео

В ролике, снятом из авто, хорошо видно большой пожар. Наши источники утверждают, что он действительно был сильным. К тому же взрывы слышали всю ночь.

Эту спецоперацию СБУ провела на днях. Точную дату не называют.

А еще удалось уничтожить склад горюче-смазочных материалов, находившийся рядом.

Маркино Донецкой области на карте Украины

Это крайний восток Украины. Земли села граничат с территорией Ростовской области России. Населенный пункт оккупировали еще в августе 2014 года.