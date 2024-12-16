Джерела у військових колах повідомили нам про наслідки для окупантів у Донецькій області. Деталі розказує 24 Канал.

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Де був знищений склад зброї і що там зберігалося

Мова про село Маркине на окупованій Донеччині. Поблизу нього ворог і розмістив артилерійський та мінометний склади.

Окупанти зберігали біля Маркиного тисячі боєприпасів для бойових машин піхоти і танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

Та туди дісталися дрони СБУ. Бійці Служби безпеки України уразили цей важливий об'єкт безпілотниками.

На Донеччині згорів російський склад: дивіться відео

У ролику, знятому з авто, добре видно велику пожежу. Наші джерела стверджують, що вона справді була сильною. До того ж вибухи чули всю ніч.

Цю спецоперацію СБУ провела днями. Точну дату не називають.

А ще вдалося знищити склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд.

Маркине Донецької області на карті України

Це крайній схід України. Землі села межують з територією Ростовської області Росії. Населений пункт окупували ще в серпні 2014 року.