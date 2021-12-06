Турецкий гамбит: Эрдоган бросает вызов Путину

29 ноября турецкое издание Hurriyet привело комментарий президента Эрдогана о готовности его страны выступить в роли посредницы в мирных переговорах Киева и Москвы. Заявление, сделанное на полях саммита Организации экономического экономического сотрудничества в Ашхабаде, включает в себя очевидные преимущества для Анкары и серьезные риски для Кремля. Далее читайте на украинском.

Анкара як альтернатива "блокадному" Мінську

Реджеп Ердоган, говорячи про потенційну свою участь у мирному процесі по Донбасу, наголосив на зацікавленості у встановлені миру в Україні. При цьому цей мир повинен запанувати з урахуванням турецьких інтересів в контексті покращення становища кримських татар в тому числі. Турецький лідер каже, що перші контакти зі сторонами конфлікту на предмет залучення до перемовин вже відбуваються.

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Своєю чергою, Банкова, вустами Михайла Подоляка, однозначно позитивно оцінила таку ідею турецьких партнерів, назвавши очільника Туреччини чудовим арбітром.

Пропозиція Ердогана виглядає достатньо позитивно, як для нас, так і для, власне кажучи, самої Туреччини.

Київ одержить майданчик для продовження дипломатичної боротьби проти Москви, який є, як мінімум не гіршим, а то й кращим ніж окупований путінським сателітом Лукашенком Мінськ. В найгіршому разі турецький керманич буде дотримуватися властивому амплуа арбітра нейтралітету. За оптимального розвитку подій турки стануть на наш бік. Особливо у всьому, що стосується згаданих вже кримських татар. В такому випадку наша позиція буде очевидно потужнішою за російську. Не лише на папері, згідно з міжнародними договорами, як це останнім часом є, коли говорити про опальний "Мінський процес" і взагалі про настрої Європи в контексті справді дієвої підтримки України.

Турецький порядок денний теж лише збагатиться позитивним змістом за умови включення Ердогана в перебіг подій на україно-російському дипломатичному фронті. Як з точки зору внутрішньої, так і зовнішньої політики Анкари при Ердогані.

У внутрішній політиці турецький багаторічний лідер зможе розраховувати на додаткову підтримку з боку тюрків кримськотатарського походження, яких на даний момент у Туреччині живе близько п'яти мільйонів. Це автоматично позитивно позначиться на електоральній підтримці нинішнього глави турецької держави.

Важливо Росія відмовилася від пропозиції Ердогана щодо посередництва з Україною

Зовнішньополітичний контекст поліпшиться тому, що виступивши ініціатором та активним учасником переговорного процесу в новому форматі, Туреччина зможе бути успішною одразу в кількох кейсах. Перше – це достатнє обгрунтування потреби реформування Радбезу ООН. Зокрема, завдяки включенню Туреччини до його складу. На цьому крокові турки останнім часом наполягають так само, як і ми це робимо з власних причин.

Друге – своєю участю у врегулюванні Туреччина в черговий раз підтвердить власні наміри зацементувати мир у зоні опосередкованого впливу власної ідеї "тюркського світу". Передовсім мова іде про акваторію Чорного Моря, а також про Босфор та Дарданелли.

Не кажучи вже про вигоду від військово-технічної співпраці з Україною, яка є значно ліпшою партнеркою для Туреччини у цій галузі, ніж Росія, як мінімум через те, що на відміну від РФ, ми, продаючи військове устаткування нашим турецьким партнерам не псуватимемо цим фактом і так вже останнім часом дещо загострені стосунки останніх зі США. А крім того, позбавимо турків болючої необхідності йти на ризиковані для себе військово-технічні угоди росіянами. Остання така угода трапилася, коли турецька сторона закупила сумнозвісні C-400.

Тільки Росія вже традиційно для себе явно демонструє небажання змінювати баланс сил. Про це зайвий раз засвідчили слова офіційних осіб у Кремлі.

Місце зустрічі змінити не можна

Ніхто і не плекав жодних ілюзій щодо того, якою буде реакція нашого агресивного північного сусіда на такі миротворчі ініціативи наших турецьких друзів.

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Пєсков і Захарова в один голос заперечили реальність такого несприятливого для Путіна повороту подій. І річ не тільки у постійних запереченнях Росією своєї прямої причетності до війни, в якості країни-агресора, а й у неприйнятних, з точки зору її політичної верхівки, кроках офіційної Анкари назустріч Києву у контексті надання військової допомоги. У колективній свідомості агресивно налаштованих росіян ще досі свіжою є рана від угоди на постачання, а згодом і спільне виробництво бойових безпілотників між нами та турками. Варто тільки простежити за реакцією Кремля на застосування одного з цих безпілотників у реальних умовах, котре відбулося зовсім нещодавно.

До того ж, Путін явно побоюється зіткнення з сильнішим учасником перемовин, що буде, швидше за все, відстоювати позицію якраз таки українську в частині питань принципових для себе. Найпершим серед яких є відновлення територіальної цілісності України з обов’язковим поверненням тій Криму. Тут може не допомогти навіть дружнє ставлення Путіна до Ердогана. Як то кажуть: дружба дружбою, а служба службою.

Вишенькою на торті є приналежність Туреччини до НАТО, якого так панічно боїться сам Путін.

А ще ж є фактор підтримки офіційною Анкарою євроатлантичних прагнень України. Зокрема і в частині майбутнього її вступу до Північноатлантичного Альянсу. Про те, що турецькі еліти давно досягли між собою згоди щодо відсутності причин зупиняти розширення блоку на схід, включаючи потенційне приєднання України в цьому процесі, кілька днів тому сказав глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

Стамбульський пакт: може, після 2024-го

Як бачимо, загалом, ідея наших турецьких союзників для Москви поки не на часі. Та й бажання змінювати майданчик і формат переговорів, відверто кажучи, у росіян не те щоб є. На разі, найбільше на що можемо покладати надії – це виключно поступки Путіна Ердогану, коли мова заходить про звільнення ув’язнених в російських тюрмах кримських татар. Мінімум один відомий випадок зі звільненням, за посередництва турецького президента, наших співгромадян вже мав місце у 2017-му році.

Щось схоже треба очікувати і сьогодні, коли Зеленський передав Ердоганові списки полонених. Ні більше, ні менше.

Інша річ, період після 2024-го року. Якщо Путіну не вдасться показати елітам хоч якогось поступу в питанні потепління відносин із Заходом, то він зіткнеться з проблемою відсутності консенсусу на власну користь. Відповідно, тоді не зможе, швидше за все, вкотре посісти місце президента. Отоді й може знадобитися допомога приятеля Ердогана, з його умовними Стамбульськими Протоколами, котрі прийдуть на зміну мертвонародженим ще з самого початку Мінським угодам. А це вже буде безсумнівною перемогою України.