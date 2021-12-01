Навіть мови не може бути, – Росія про посередництво Ердогана

Про посередництво президента Туреччини "не може навіть бути мови". Таку заяву зробила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.

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Ми вдячні турецькій стороні й зокрема президенту Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямі міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу,

– наголосила Захарова.

Вона у традиційній кремлівській манері сказала, що краще б Ердоган "вмовив" Київ вести переговори з бойовиками з Донбасу.

Зауважимо, Україна не може вести офіційні перемовини з окупантами, адже це означатиме, що наша країна їх визнала. Водночас Росія постійно наголошує на тому, що "її на Донбасі немає" тому Київ має говорити з бойовиками.

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