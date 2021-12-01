Навіть мови не може бути, – Росія про посередництво Ердогана
Про посередництво президента Туреччини "не може навіть бути мови". Таку заяву зробила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова.
До теми Ердоган, який хоче стати посередником України та Росії, проведе розмову з Путіним
Ми вдячні турецькій стороні й зокрема президенту Туреччини за прагнення сприяти внутрішньоукраїнському врегулюванню. Важливим кроком на цьому напрямі міг би стати його внесок у переконання української влади відмовитися від агресивних планів щодо Донбасу,
– наголосила Захарова.
Вона у традиційній кремлівській манері сказала, що краще б Ердоган "вмовив" Київ вести переговори з бойовиками з Донбасу.
Зауважимо, Україна не може вести офіційні перемовини з окупантами, адже це означатиме, що наша країна їх визнала. Водночас Росія постійно наголошує на тому, що "її на Донбасі немає" тому Київ має говорити з бойовиками.
Що відомо про пропозицію Ердогана
- 29 листопада президент Туреччини заявив, що готовий стати посередником у переговорах Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Мовляв, він вже обговорював таку можливість з очільником Кремля. Ердоган пояснив свою пропозицію бажанням встановити мир на Донбасі.
- Заява турецького лідера пролунала на тлі того, що президент Володимир Зеленський передав через нього Кремлю список полонених, яких утримує Росія.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба схвально відреагував на ініціативу Ердогана Однак він наголосив на "червоних лініях" – не можна обговорювати нашу країну без участі українських делегатів.