У Кадырова проблемы с чрезмерным употреблением наркотиков, – Буданов

В украинской разведке считают, что у главы Чечни у Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, он чрезмерно употребляет наркотические средства, которые изначально могли быть "допингом".

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью блоггеру Сергею Иванову. Глава разведки предположил, что Кадыров мог употреблять наркотики сначала только как обезболивающее.

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У Кадырова серьезная наркозависимость

По словам Буданова, у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем и употреблением наркотиков. Именно поэтому глава Чечни кардинально изменился снаружи. Кроме того, руководитель разведки сообщил, что ранее получал соответствующие доклады и отчеты о состоянии Кадырова.

У него проблемы со здоровьем. Я не врач, у меня были доклады (о здоровье главы Чечни – 24 Канал), но что именно, не припомню. Плюс, у него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств, которые он был вынужден сначала употреблять как допинг, затем как обезболивающее, а дальше начались проблемы,

– подчеркнул Буданов.

Кроме того, Кадыров периодически проходит серьезное лечение. По информации разведки, глава Чечни пользуется услугами российских специалистов, но к процессу привлекают и иностранных специалистов.

Также Буданов считает, что Кадыров будет лоялен к Кремлю до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин будет иметь относительную силу. Если все выйдет из-под контроля, то глава Чечни одним из первых начнет войну на выживание.

"У него нет других вариантов. Это будет война за выживание. В Чечне продолжаются очень серьезные процессы. Оно еще не вылилось в какие-то масштабные действия, но изменения не за горами. Это не пройдет так бескровно. Потому что Кадыров будет пытаться удержаться любым способом". , – заявил в интервью глава ГУР МО.

Буданов о зависимости Кадырова: смотрите видео

Болезнь Кадырова прогрессирует

В РосСМИ ранее начала распространяться информация, что глава Чечни страдает серьезной болезнью. И хотя точный диагноз в сети не называют, однако отмечают – состояние Кадырова ухудшилось.

В последнее время Кадыров значительно снизил свою обычно высокую активность. Также у него сильная одышка, а на фото Кадырова даже замечали пульсиметр, который следит за уровнем кислорода в крови. В сети подчеркивают, что серьезные изменения в состоянии Кадырова начали происходить еще в июне 2022 года. Вероятно, его болезнь угрожает жизни, потому что "может привести к недостаточности почек и легких".