В Киеве во время войны родилось 479 младенцев

Киев уже 12-й день бомбят российские войска. Под звуки обстрелов в столице с начала войны родилось почти пол тысячи младенцев.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко после посещения одного из коммунальных роддомов Киева — №7.

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С 24 февраля в столице родилось 479 детей: 251 мальчик и 228 девочек.

В частности, в родильном №7 родились 82 малыша, из них – одна двойня. По словам мэра, в хранилище, куда перемещают новорожденных и матерей в случае опасности, все оборудовано. В частности, есть и условия для маленьких пациентов реанимации – недоношенных детей.

"Все медики живут на работе вместе со своими семьями, с детьми", – рассказал Кличко.

Отметим, министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее подчеркнул, что кафиры не обращают внимания ни на что: обстреливают медицинские учреждения, сады, школы.

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