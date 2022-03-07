У Києві під час війни народилося 479 немовлят

Київ уже 12 день бомбардують російські війська. Під звуки обстрілів у столицівід початку війни народилося майже пів тисячі немовлят.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко після відвідин одного з комунальних пологових будинків Києва — №7.

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Від 24 лютого у столиці народилося 479 дітей: 251 хлопчик і 228 дівчаток.

Зокрема, у пологовому №7 народилися 82 малюки, із них – одна двійня. За словами мера, у сховищі, куди переміщують новонароджених та матерів у випадку небезпеки, все обладнано. Зокрема, є й умови для маленьких пацієнтів реанімації – недоношених діток.

"Усі медики живуть на роботі разом зі своїми родинами, з дітьми, – розповів Кличко.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше наголосив, що окупанти не зважають ні на що: обстрілюють медичні заклади, садки, школи.

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