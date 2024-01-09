У Ллойда Остина нашли серьезную болезнь: какие прогнозы врачей

В СМИ заявили, что у главы Пентагона Ллойда Остина обнаружили рак. Несмотря на сложный диагноз, медики ожидают полного выздоровления американского министра обороны.

О том, что главу Пентагона госпитализировали, стало известно 5 января, хотя Остин оказался в больнице еще в первый день Нового года. В СМИ наконец-то рассказали, что же на самом деле произошло с должностным лицом.

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Что говорят врачи

Так, CNN, ссылаясь на заявление Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, сообщило, что в начале декабря у Ллойда Остина диагностировали рак предстательной железы. 22 декабря главе Пентагона была сделана операция, а на следующий день он вернулся домой. Впрочем, уже 1 января Остина повторно госпитализировали из-за осложнений.

Чиновник почувствовал тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах. Как оказалось, у него произошла инфекция мочевыводящих путей.

Сейчас 70-летний Остин до сих пор проходит лечение в медучреждении недалеко от Вашингтона. Медики говорят, что рак обнаружили на ранней стадии и дают утешительный прогноз. По их словам, болезнь излечима, и можно ожидать полное восстановление.

Кроме того, в центре Уолтера Рида отметили, что за последние восемь дней пребывания Остина в медучреждении он "никогда не терял сознание и никогда не нуждался в общем наркозе".

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