У Ллойда Остіна знайшли серйозну хворобу: які прогнози лікарів

У ЗМІ заявили, що в очільника Пентагону Ллойда Остіна виявили рак. Попри складний діагноз, медики очікують повного одуження американського міністра оборони.

Про те, що главу Пентагону госпіталізували стало відомо 5 січня, хоча Остін опинився у лікарні ще у перший день Нового року. У ЗМІ нарешті розповіли, що ж насправді сталося з посадовцем.

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Що кажуть лікарі

Так, CNN, посилаючись на заяву Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, повідомило, що на початку грудня у Ллойда Остіна діагностували рак передміхурової залози. 22 грудня главі Пентагону зробили операцію, а наступного дня він повернувся додому. Втім, вже 1 січня Остіна повторно госпіталізували через ускладнення.

Посадовець відчув нудоту з сильним болем у животі, стегнах і ногах. Як виявилося, у нього сталася інфекція сечовивідних шляхів.

Наразі 70 – річний Остін досі проходить лікуванні у медзакладі неподалік від Вашингтона. Медики кажуть, що рак виявили на ранній стадії і дають втішний прогноз. За їх словами, хвороба виліковна, і можна очікувати повне відновлення.

Крім того, у центрі Волтера Ріда зазначили, що за останні вісім днів перебування Остіна у медзакладі він "ніколи не втрачав свідомість і ніколи не потребував загального наркозу".

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