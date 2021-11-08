У них подписка о невыезде, – МИД об украинцах, застрявших в Турции

МИД Украины привлек сразу и консульство, и посольство в Анкаре для помощи нашим гражданам, которые не могут выехать из Турции. Дипломаты договорились с местными адвокатами, чтобы те бесплатно предоставили украинцам правовую помощь.

Турецкий суд избрал украинцам меру пресечения

На время проведения следственных действий суд избрал группе украинцев меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом журналистам 24 канала рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Важно Украинские туристы не могут выехать из Турции из-за смерти участника группы

Суд сможет пересмотреть запрет на выезд из Турции после получения результатов судмедэкспертизы вскрытия тела погибшего и предмета, которым было нанесено ему ранение,

– пояснил Николенко.

Украинское посольство обратилось в МИД Турции для проведения оперативного и беспристрастного следствия. Наш консул в Анталии также пригласил встречу с генеральным прокурором Фетхие и руководством управления судмедэкспертизы.

Украинское министерство рассматривает возможности поддержки пребывания украинцев в Турции на время следственных действий.

"Хочу всех успокоить, что наши дипломаты не оставят украинцев в Турции на произвол судьбы. Дело находится на особом контроле руководства МИД Украины", – заверил Николенко.

Что известно об инциденте с украинцами в Турции