У офицеров и солдат теперь одна столовая и общие боевые задачи, – Белецкий

Реформирование бригад Третьего армейского корпуса охватывает все направления, но ключевым является трансформация внутренней культуры.

Что говорит Билецкий об изменениях в бригадах?

Билецкий рассказал, что в некоторых бригадах сохраняется советская модель взаимоотношений между офицерами, сержантами и солдатами. Например, в 60-й отдельной механизированной бригаде работали три отдельные столовые – для рядового и сержантского состава, офицеров штаба и для командира бригады.

[У комбрига] отдельная меблированная комната, отдельное меню. Не такое, как у офицера, а у офицера – не такое, как у солдата... В другой бригаде, в которой уже стоят мои офицеры, каким-то образом оказалось, что выдача мяса на рядовой состав сейчас в три раза больше, чем месяц назад,

– рассказал Билецкий.

Теперь столовые и меню общие для всех, а выдача пищи происходит в порядке живой очереди – так, как это было заведено еще со времен полка "Азов".

Офицеров, которые сопротивляются изменениям или небрежно относятся к службе, переводят в батальоны резерва или подправляют на выполнение боевых задач в составе офицерского дозора. Недавно в такой отправили офицеров 60-й бригады – они изменили отношение к личному составу.

Можно нарезать "чрезвычайно важную задачу" – это официальный термин. Отправить таких офицеров выполнять задачу туда, куда они людей отправляют, не думая, как они все спланировали и подготовили. Мы этим механизмом по отношению к недобросовестным людям пользуемся. И это положительно влияет на личный состав – люди видят справедливость,

– сказал Билецкий.

Он добавил, что цель этих изменений – сделать так, чтобы все военнослужащие, несмотря на должности и звания, чувствовали себя в одной лодке: "Доплывет она или не доплывет, зависит от того, как они все удачно и одновременно гребут. А не от того, как громко кричит рулевой".

Как ранее сообщалось, новый командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, майор Владимир Фокин за первые два месяца в должности провел оценку срез знаний офицерского состава. Из тех, кто не выполнял обязанности должным образом, сформировали офицерские дозоры и направили усилить оборону на Купянское направление.