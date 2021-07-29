Уже во всем признался: что известно о 13-летнем убийце 6-летней Мирославы Третьяк
Источник:телеграм-канал "Харьков Live"
Украину всколыхнула жуткая весть об убийстве 6-летней Мирославы Третьяк. Девочка вышла из собственного двора в Старом Салтове и не вернулась домой. Полиция установила, что жизни Мирославу лишил 13-летний парень, живший по соседству.
Именно с 13-летним соседом Мирослава и вышла из собственного двора вечером 28 июля. На ее поиски бросились правоохранители и волонтеры.
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Девочку нашли в заброшенном здании
Девочку нашли мертвой около полуночи. У нее были ушибы головы и лица. На место прибыли оперативники, эксперты и кинологи. На подозреваемого вышли очень быстро – это Богдан Ф. – именно тот парень, с которым и ушла Мирослава.
Местные СМИ пишут, что дети были хорошо знакомы и даже дружили. Будущий убийца проживал по соседству вместе с матерью и 15-летней сестрой.
На одежде парня нашли кровь
Журналисты, которые общались с местными жителями, говорят, семью Богдана называли неблагополучной. Также есть информация, что парень во всем признался и на его одежде нашли следы крови.
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Подросток и раньше проявлял склонность к насилию
В телеграм-канале "ТРУХА Харьков" сообщили, что и раньше за подростком замечали неадекватные действия. Так, еще в четвертом классе он жестоко убил 3 щенков.
Парень часто дрался с другими детьми
Соседка задержанного сообщила Newsroom, что парень был всегда агрессивным. Неоднократно его замечали и в драках с другими детьми.
Он общался с другими детьми, только так. Дрался, и кирпичом бил, и палками. Внука моего, Богдана, палкой бил. Внук с улицы пришел, лег и лежит. Я спрашиваю: "Что случилось?". Он отвечает: "Да с тем дурачком лучше не играть",
– рассказала Людмила Сидельникова.
Мать парня злоупотребляет алкоголем
По словам местных жителей, мать Богдана Ф. злоупотребляет алкоголем и часто била дочь. Поднимал руку на сестру и подросток: она даже получила трещину ключицы.
Не знаю, вроде глянешь на него – нормальный. И помогает, если что попросишь, и все остальное. Но иногда вроде как что-то на него находит,
– сказала соседка.
Версию об агрессивности парня подтвердили и одноклассники. Мол, был необщительным, общался только с одной девочкой.
Читайте также Полиция закрывает дело об убийстве Марии БорисовойВажно! Парень является несовершеннолетним, поэтому для его допроса и перемещения в приемник-распределитель для детей правоохранительным органам необходимо было направить ходатайство в суд.
Главное об убийстве Мирославы Третьяк:
- Девочка исчезла вечером 28 июля в поселке Старый Салтов.
- Тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в заброшенном здании.
- Задержан 13-летний подросток, которого подозревают в умышленном убийстве.
- Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.