Уже во всем признался: что известно о 13-летнем убийце 6-летней Мирославы Третьяк

Украину всколыхнула жуткая весть об убийстве 6-летней Мирославы Третьяк. Девочка вышла из собственного двора в Старом Салтове и не вернулась домой. Полиция установила, что жизни Мирославу лишил 13-летний парень, живший по соседству.

Именно с 13-летним соседом Мирослава и вышла из собственного двора вечером 28 июля. На ее поиски бросились правоохранители и волонтеры.

Детали здесь Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: полиция подозревает 13-летнего подростка

Девочку нашли в заброшенном здании

Девочку нашли мертвой около полуночи. У нее были ушибы головы и лица. На место прибыли оперативники, эксперты и кинологи. На подозреваемого вышли очень быстро – это Богдан Ф. – именно тот парень, с которым и ушла Мирослава.

Местные СМИ пишут, что дети были хорошо знакомы и даже дружили. Будущий убийца проживал по соседству вместе с матерью и 15-летней сестрой.

На одежде парня нашли кровь

Журналисты, которые общались с местными жителями, говорят, семью Богдана называли неблагополучной. Также есть информация, что парень во всем признался и на его одежде нашли следы крови.

Ранее Девочку, которую разыскивали в Харьковской области, нашли мертвой

Подросток и раньше проявлял склонность к насилию

В телеграм-канале "ТРУХА Харьков" сообщили, что и раньше за подростком замечали неадекватные действия. Так, еще в четвертом классе он жестоко убил 3 щенков.

Парень часто дрался с другими детьми

Соседка задержанного сообщила Newsroom, что парень был всегда агрессивным. Неоднократно его замечали и в драках с другими детьми.

Он общался с другими детьми, только так. Дрался, и кирпичом бил, и палками. Внука моего, Богдана, палкой бил. Внук с улицы пришел, лег и лежит. Я спрашиваю: "Что случилось?". Он отвечает: "Да с тем дурачком лучше не играть",

– рассказала Людмила Сидельникова.

Мать парня злоупотребляет алкоголем

По словам местных жителей, мать Богдана Ф. злоупотребляет алкоголем и часто била дочь. Поднимал руку на сестру и подросток: она даже получила трещину ключицы.

Не знаю, вроде глянешь на него – нормальный. И помогает, если что попросишь, и все остальное. Но иногда вроде как что-то на него находит,

– сказала соседка.

Версию об агрессивности парня подтвердили и одноклассники. Мол, был необщительным, общался только с одной девочкой.

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Главное об убийстве Мирославы Третьяк:

Девочка исчезла вечером 28 июля в поселке Старый Салтов.

Тело ребенка нашли с признаками насильственной смерти в заброшенном здании.

Задержан 13-летний подросток, которого подозревают в умышленном убийстве.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Парень является несовершеннолетним, поэтому для его допроса и перемещения в приемник-распределитель для детей правоохранительным органам необходимо было направить ходатайство в суд.