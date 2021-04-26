Полиция закрывает дело об убийстве Марии Борисовой
Полиция Херсонской области закроет дело об убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой. Все потому, что главный подозреваемый покончил с собой.
Источник:Суспільне
Дело закроют
Психиатрическую экспертизу подозреваемого успели провести. Однако, по словам пресс-секретаря Нацполиции в Херсонской области Татьяны Скубы, выводы еще не получили.
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После проведения всех необходимых следственных действий досудебное расследование в уголовном производстве будет закончено в порядке, предусмотренном пунктом 5 части первой статьи 284 УПК Украины – в связи со смертью подозреваемого,
– заявила Скуба.
Заметим, 62-летний подозреваемый в убийстве ребенка находился в СИЗО. 23 апреля стало известно, что он покончил жизнь самоубийством. Предполагаемый убийца сделал веревку из простыни и прикрепил ее к окну. Пока сокамерник спал, житель села Счастливое повесился.
В соцсетях писали, что подозреваемый оставил после себя записку.
Убийство Марии Борисовой: главное
- Ребенок пропал в селе Счастливое 7 марта. Ее несколько дней разыскивали правоохранители, волонтеры и родственники.
- 11 марта тело Марии нашли в сарае одного из домовладений. На ней были следы насильственной смерти – девочку изнасиловали и задушили.
- 14 марта подозреваемого в убийстве взяли под стражу. Известно, что он был другом отца убитой.
- Отметим, мужчина уже тогда пытался покончить жизнь самоубийством – правоохранители нашли подозреваемого с порезанными венами.
- Односельчане рассказали, что он часто вел себя неадекватно и много пил. Соседи его побаивались.
- 18 марта подозреваемый признался в убийстве. Он рассказал, как положил тело Марии в мешок и завязал его шнуром и поясом.
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