Полиция Херсонской области закроет дело об убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой. Все потому, что главный подозреваемый покончил с собой.

Дело закроют

Психиатрическую экспертизу подозреваемого успели провести. Однако, по словам пресс-секретаря Нацполиции в Херсонской области Татьяны Скубы, выводы еще не получили.

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После проведения всех необходимых следственных действий досудебное расследование в уголовном производстве будет закончено в порядке, предусмотренном пунктом 5 части первой статьи 284 УПК Украины – в связи со смертью подозреваемого,

– заявила Скуба.

Заметим, 62-летний подозреваемый в убийстве ребенка находился в СИЗО. 23 апреля стало известно, что он покончил жизнь самоубийством. Предполагаемый убийца сделал веревку из простыни и прикрепил ее к окну. Пока сокамерник спал, житель села Счастливое повесился.

В соцсетях писали, что подозреваемый оставил после себя записку.

Убийство Марии Борисовой: главное