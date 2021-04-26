Поліція закриває справу про вбивство Марії Борисової
Поліція Херсонської області закриє справу про вбивство та зґвалтування 7-річної Марії Борисової. Все тому, що головний підозрюваний наклав на себе руки.
Джерело:Суспільне
Справу закриють
Психіатричну експертизу підозрюваного встигли провести. Однак, за словами речниці Нацполіції у Херсонській області Тетяни Скуби, висновків ще не отримали.
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Після проведення всіх необхідних слідчих дій досудове розслідування у кримінальному провадженні буде закінчено у порядку, передбаченому пунктом 5 частини першої статті 284 КПК України – у зв'язку зі смертю підозрюваного,
– заявила Скуба.
Зауважимо, 62-річний підозрюваний у вбивстві дитини перебував у СІЗО. 23 квітня стало відомо, що він покінчив життя самогубством. Ймовірний вбивця зробив мотузку з простирадла і прикріпив її до вікна. Поки співкамерник спав, мешканець села Щасливе повісився.
У соцмережах писали, що підозрюваний залишив після себе записку.
Вбивство Марійки Борисової: головне
- Дитина зникла у селі Щасливе 7 березня. Її кілька днів розшукували правоохоронці, волонтери та родичі.
- 11 березня тіло Марійки знайшли у сараї одного з домоволодінь. На ній були сліди насильницької смерті – дівчинку зґвалтували та задушили.
- 14 березня підозрюваного у вбивстві взяли під варту. Відомо, що він був другом батька вбитої.
- Зауважимо, чоловік вже тоді намагався покінчити життя самогубством – правоохоронці знайшли підозрюваного з порізаними венами.
- Односельці розповіли, що він часто поводився неадекватно та багато пив. Сусіди його побоювались.
- 18 березня підозрюваний зізнався у вбивстві. Він розповів, як поклав тіло Марійки у мішок та зав'язав його шнуром і поясом.
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