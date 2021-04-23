Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової наклав на себе руки
Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марії Борисової з Херсонщини вчинив самогубство. Він повісився у камері в СІЗО. Крім того, чоловік начебто залишив передсмертну записку.
Джерело:24 канал
Чоловік зробив мотузку з простирадла і прикріпив її до вікна. Він повісився, поки його співкамерник спав. Про це 24 каналу повідомили у поліції Херсонської області.
Важливо Убивство 7-річної Марії Борисової: все, що відомо
Правоохоронці отримали інформацію про смерть підозрюваного зранку 23 квітня.
Підозрюваний лишив записку
У мережі розповіли, що чоловік залишив після себе записку. У ній він нібито просив вибачення у доньки і писав про свою невинуватість.
Щоправда, у поліції цей факт не підтвердили, але й не спростували.
Вбивство Марійки Борисової: що відомо:
- 7-річна Марійка Борисова зникла у селі Щасливе ще 7 березня. Вона гралась з дітьми у дворі, а потім раптово пропала.
- Дитину всім селом шукали кілька діб. Проте, на жаль, 11 березня її тіло знайшли у сараї одного з домоволодінь. На ній були сліди насильницької смерті – дівчинку зґвалтували та задушили.
- 14 березня підозрюваного у вбивстві взяли під варту. До речі, він вже тоді намагався покінчити життя самогубством, його знайшли з порізаними венами.
- Ним виявився 62-річний житель Щасливого. Він навіть товаришував із батьком Марійки та багато пив. Односельці розповіли, що чоловік часто поводився неадекватно. Сусіди його побоювались.
- 18 березня чоловік зізнався у скоєному злочині. Він сказав, що засунув тіло дівчинки у мішок та зав'язав його шнуром і поясом.
Поділитися новиною