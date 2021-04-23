Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой совершил самоубийство. Он повесился в камере в СИЗО. Кроме того, мужчина якобы оставил предсмертную записку.

Мужчина сделал веревку из простыни и прикрепил ее к окну. Он повесился, пока его сокамерник спал. Об этом 24 каналу сообщили в полиции Херсонской области.

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Правоохранители получили информацию о смерти подозреваемого утром 23 апреля.

Подозреваемый оставил записку

В сети рассказали, что мужчина оставил после себя записку. В ней он якобы просил прощения у дочери и писал о своей невиновности.

Правда, в полиции этот факт не подтвердили, но и не опровергли.

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