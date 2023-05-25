За пьяное убийство – 4 года: юрист заметил интересный момент по делу Тлявова

4 года семья умершего 5-летнего Кирилла Тлявова ждала приговора суда. В голову мальчика случайно попала пуля из огнестрельного оружия, из которой стреляли нетрезвые патрульные полицейские в Переяславе-Хмельницком.

Однако решение суда возмутило близких Кирилла: одному из обвиняемых экс-полицейскому Ивану Приходько назначили 4 года лишения свободы. Юрист Иван Карнаух рассказал 24 Каналу, что если бы этой истории не дали огласку СМИ и протесты людей, то дело могло иметь совсем другие последствия.

Важно Они будут смеяться над нами, – бабушка Кирилла Тлявова в отчаянии из-за приговора за убийство внука

Правовая квалификация

Другой – полицейский Владимир Петровец получил испытательный срок на 2 года при сохранении патронов. Еще двое фигурантов дела суд оправдал.

Юрист отметил, что очень важна правовая квалификация дела, которое попадает в суд.

На первом, важнейшем этапе дела, когда подозреваемые задерживаются и проводятся неотложные следственно-розыскные действия, изымаются доказательства. И на этом этапе решается вопрос о правовой квалификации.

По этому делу были задержаны лица, подозреваемые в убийстве Кирилла, произошедшего 31 мая 2019 года. Первая квалификация прошла по 115 статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

"Но за сутки следователь решил изменить эту квалификацию на часть 4 статьи 296 "Хулиганские действия в совершении группой лиц с использованием огнестрельного оружия". Эта квалификация более объективна с юридической точки зрения", – отметил юрист.

Это – дерзость

В дальнейшем такая квалификация несколько раз менялась. Когда же обвинительный акт попал в стадию рассмотрения в суде, он квалифицировал преступления фигурантам дела по разным статьям.

Одному фигуранту инкриминировали только ответственность за незаконное хранение и обращение с оружием. Что является составом преступления. Но этого недостаточно. Вместе с тем, ему должны были инкриминировать групповое хулиганство. Потому что часть 4 статьи 296 является тяжким преступлением и предусматривает ответственность от 3 до 7 лет,

– заметил Карнаух.

Ивану Приходько назначили 4 года лишения свободы по статье 119 "Убийство по неосторожности". Это преступление, выделенное среди других, потому что лицо могло не намерено убивать конкретное лицо.

"В этом случае такая квалификация является дерзостью. Поскольку при наличии ответственности за хулиганские действия, менять квалификацию на "Убийство по неосторожности", можно было бы, если бы фигуранты не находились в состоянии алкогольного опьянения", – подчеркнул он.

Юрист прокомментировал приговор суда по делу пьяного убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: смотрите видео

Должны быть более строгие санкции

Также фигуранты во время досудебного расследования отказывались от проведения экспертиз и отрицали свою вину. Это также должно было оказывать влияние на применение санкций к ним.

Тот факт, что фигуранты дела – полицейские, могло повлиять на избрание мер для них. Ведь представители правоохранительных органов приносили присягу, что будут защищать народ. И потому против них должны были применить более строгие санкции.

"Поэтому санкции в виде личных обязательств и домашнего ареста не очень корректны с точки зрения правовой оценки и справедливости", - подчеркнул Иван Карнаух.

Читайте также Лишь 4 года тюрьмы за убийство Кирилла Тлявова: обвинение будет оспаривать приговор

Больше о деле убийства Кирилла Тлявова