Одному из обвиняемых за непреднамеренное убийство назначили 4 года лишения свободы из возможных 7. Однако срок его нахождения под стражей судом учтен как лишение свободы.
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Обвинение будет оспаривать приговор
Другому злоумышленнику суд назначил 4 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Еще двоих фигурантов дела оправдали – им грозило до 6 лет за решеткой.
Как заявил Офис Генерального прокурора, сторона обвинения будет оспаривать приговор по данному делу.
Кстати, в сети обнародовали видео, на котором бабушка Кирилла только что узнала, какой приговор дали убийцам ее внука.
Бабушка мальчика узнала о приговоре: смотрите видео
Что известно об убийстве Кирилла Тлявова
- 31 мая 2019 года 5-летний Кирилл Тлявов из Переяслава-Хмельницкого попал в больницу с огнестрельным ранением в голову.
- Через несколько дней мальчик умер.
- 5 ноября 2019 года были объявлены подозрения четырем лицам: двум полицейским, гражданскому и несовершеннолетнему.
- Выяснилось, что в день трагедии обвиняемые решили развлечься и пострелять по мишеням во дворе. Одна из пуль попала в мальчика.
- По статье об умышленном убийстве правоохранителям грозило от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
- Кстати, Сергей Князев рассказал, как и что делали сотрудники полиции в день совершения преступления против 5-летнего Кирилла Тлевава.