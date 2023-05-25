Одному из обвиняемых за непреднамеренное убийство назначили 4 года лишения свободы из возможных 7. Однако срок его нахождения под стражей судом учтен как лишение свободы.

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Обвинение будет оспаривать приговор

Другому злоумышленнику суд назначил 4 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Еще двоих фигурантов дела оправдали – им грозило до 6 лет за решеткой.

Как заявил Офис Генерального прокурора, сторона обвинения будет оспаривать приговор по данному делу.

Кстати, в сети обнародовали видео, на котором бабушка Кирилла только что узнала, какой приговор дали убийцам ее внука.

Бабушка мальчика узнала о приговоре: смотрите видео

Что известно об убийстве Кирилла Тлявова