Откуда взялась информация, что Кирилл Тлявов упал и ударился головой: объяснения Князева

Как действовала полиция в день гибели 5-летнего Кирилла Тлявова и почему сначала полиция считала, что ребенок упал и ударился головой о мостовую – об этом рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

В эфире программы "Право на власть" 6 июня Сергей Князев рассказал, как и что делали работники полиции в день совершения преступления против 5-летнего Кирилла Тлявова.

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Порядок действий полицейских в день гибели Кирилла Тлявова

► В 16:55 31 мая на телефон полиции поступило сообщение дежурного врача больницы в Переяслав-Хмельницком, что к ним поступил на лечение с очень тяжелыми травмами 5-летний мальчик.

► Следственно-оперативная группа немедленно отреагировала на сообщения и прибыла в больницу. Там в первую очередь опросили родителей. Родители рассказали, что со слов других детей, какие играли рядом с Кириллом, мальчик упал и ударился головой о мостовую.

► Врачи других обстоятельств события не установили на тот момент, а ребенка полицейские не видели – ведь с ним работали врачи.

► Далее полиция поехала на место происшествия, изучила вероятное место падения ребенка, обнаружила следы крови. Осмотрев место, правоохранители изъяли срез почвы с кровью и опросили людей.

► Только примерно в 23:30 из больницы Переяслав-Хмельницкого полицию информировал хирург, прибывший из областной больницы, что на рентгене мальчика обнаружил инородное тело и входное пулевое отверстие в передней части головы.

► Следователь немедленно внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, а руководитель отделения полиции поднял по тревоге весь личный состав.

► Офицеры криминальной полиции получили задание все еще раз исследовать – от места падения ребенка к месту обнаружения остатков бутылок (их нашли полицейские во время осмотра территории вокруг падения ребенка).

► Возле крыльца дома неподалеку найденных остатков бутылок нашли гильзы от стрелкового оружия. Офицеры предположили, что именно здесь – место совершения преступления. Обнаружили, что дом принадлежит женщине – бывшей жене бывшего сотрудника полиции.

► Далее продолжались поисковые мероприятия по установлению всех участников событий. И в 4:04 ночи 1 июня всех 4 участников события было задержано и доставлено в отделение полиции. Между 23:30 и 4:00 часами полицейские провели три неотложных обыска, чтобы немедленно изъять все вещественные доказательства.

Картина становится более понятной, если вы говорите, что версия о падении ребенка на камень исходит не от полиции, а от родителей. Потому что было очень много упреков к полиции именно по этому поводу,

– подытожила ведущая программы Наталья Мосейчук после выступления Сергея Князева.

Что известно об убийстве Кирилла Тлявова?31 мая в Переяслав-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы.



Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.



Их задержали и арестовали. Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал.



Врачи вытянуть пулю так и не смогли и 3 июня мальчик скончался. 5 июня в Переяслав-Хмельницком состоялись похороны.



Подозреваемым избрана мера пресечения – 60 дней без права внесения залога.



По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии – читайте в материале 24 канала.