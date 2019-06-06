Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: как расследуют резонансное дело

Правоохранители уже провели допросы и следственные эксперименты по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. В преступлении подозревают двух местных полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время отчета о расследовании убийства ребенка рассказал, что также назначено несколько судебных экспертиз, пишет "Украинская правда".

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Сейчас уже проведено более 20 допросов свидетелей, 3 следственных эксперимента, два осмотра места происшествия в рамках уголовного производства,

– сказал Труба.

Он подчеркнул, что держит ход этого резонансного расследования уголовного производства на личном контроле.

Глава ГБР добавил, что следствие имеет основания считать, что выстрел в ребенка мог быть сделан из мелкокалиберной винтовки.

"Поэтому были проведены обыски, в том числе и у лиц, которые могли способствовать преступлению, но пока оружие не найдено", – сказал Труба.

Вместе с тем, подозреваемые отказались сдавать анализы на содержание алкоголя в крови и от смытия рук. И эта информация пока есть только в показаниях полицейских, которые первые прибыли на место преступления.

В статусе подозреваемых сейчас только два человека, остальные проходят как свидетели. С ними был проведен следственный эксперимент и после комплекса следственных действий, будет определен их процессуальный статус.

Заметим, обоих подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова Ивана Приходько и Владимира Петровца уволили со службы в полиции Переяслав-Хмельницкого на Киевщине.

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?

31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их задержали и арестовали. Обоим грозит от 10 до 15 лет тюрьмы и оба не признают вины. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог 14-летний сын подозреваемого Петровца.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытащить пулю так и не смогли, и 3 июня мальчик умер. 5 июня в Переяславе-Хмельницком состоялись похороны Кирилла Тлявовина.

Смотрите видео об убийстве Кирилла Тлявова: