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      Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: как расследуют резонансное дело

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      Как расследуют убийство 5-летнего Кирилла Тлявова
      Как расследуют убийство 5-летнего Кирилла Тлявова / Фото из Facebook

      Правоохранители уже провели допросы и следственные эксперименты по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. В преступлении подозревают двух местных полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

      Директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время отчета о расследовании убийства ребенка рассказал, что также назначено несколько судебных экспертиз, пишет "Украинская правда".

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      Сейчас уже проведено более 20 допросов свидетелей, 3 следственных эксперимента, два осмотра места происшествия в рамках уголовного производства,
      – сказал Труба.

      Он подчеркнул, что держит ход этого резонансного расследования уголовного производства на личном контроле.

      Глава ГБР добавил, что следствие имеет основания считать, что выстрел в ребенка мог быть сделан из мелкокалиберной винтовки.

      "Поэтому были проведены обыски, в том числе и у лиц, которые могли способствовать преступлению, но пока оружие не найдено", – сказал Труба.

      Вместе с тем, подозреваемые отказались сдавать анализы на содержание алкоголя в крови и от смытия рук. И эта информация пока есть только в показаниях полицейских, которые первые прибыли на место преступления.

      В статусе подозреваемых сейчас только два человека, остальные проходят как свидетели. С ними был проведен следственный эксперимент и после комплекса следственных действий, будет определен их процессуальный статус.

      Заметим, обоих подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова Ивана Приходько и Владимира Петровца уволили со службы в полиции Переяслав-Хмельницкого на Киевщине.

      Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?
      31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их задержали и арестовали. Обоим грозит от 10 до 15 лет тюрьмы и оба не признают вины. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог 14-летний сын подозреваемого Петровца.

      Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытащить пулю так и не смогли, и 3 июня мальчик умер. 5 июня в Переяславе-Хмельницком состоялись похороны Кирилла Тлявовина.

      Смотрите видео об убийстве Кирилла Тлявова:

       

       

       

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      Теги: Убийство Криминальные новости Роман Труба Оружие Жертвы Дети и несовершеннолетние Новости Украины Государственное бюро расследований Расследования Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Новости политики
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