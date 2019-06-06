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      Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: як розслідують резонансну справу

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      Як розслідують вбивство 5-річного Кирила Тлявова
      Як розслідують вбивство 5-річного Кирила Тлявова / Фото з Facebook

      Правоохоронці вже провели допити та слідчі експерименти у справі про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому. У злочині підозрюють двох місцевих поліцейських Івана Приходька і Володимира Петровця .

      Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час звіту про розслідування вбивства дитини розповів, що також призначено кілька судових експертиз, пише "Українська правда".

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      Наразі вже проведено більше 20 допитів свідків, 3 слідчих експерименти, два огляди місця події в рамках кримінального провадження,
      – сказав Труба.

      Він наголосив, що тримає хід цього резонансного розслідування кримінального провадження на особистому контролі.

      Очільник ДБР додав, що слідство має підстави вважати, що постріл у дитину міг бути зроблений із дрібнокаліберної гвинтівки.

      "Тому були проведені обшуки, у тому числі і в осіб, які могли сприяти злочину, але наразі зброя не знайдена", – сказав Труба.

      Водночас, підозрювані відмовились здавати аналізи на вміст алкоголю у крові та від змиття рук. І ця інформація наразі є лише у свідченнях поліцейських, які перші прибули на місце злочину.

      У статусі підозрюваних зараз лише двоє осіб, інші проходять як свідки. З ними був проведений слідчий експеримент і після комплексу слідчих дій, буде визначений їхній процесуальний статус.

      Зауважимо, обох підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова Івана Приходька і Володимира Петровця звільнили зі служби у поліції Переяслав-Хмельницького на Київщині.

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила Тлявовина.

      Дивіться відео про вбивство Кирила Тлявова:

       

       

       

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      Теги: Роман Труба Кримінальні новини Вбивство Діти і неповнолітні Жертви Зброя Новини України Новини політики Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Розслідування Державне бюро розслідувань
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