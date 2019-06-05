22:34
5 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін летить в космос. Месники та російське кіно
      Вєсті Кремля
      00:07, сьогодні
      Вєсті.UA: У Кличка з'явився новий брат. Савченко риє собі яму
      Вєсті.UA
      22:05, сьогодні
      Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова звільнили з поліції

      885 Читать новость на русском
      Володимира Петровця та Івана Приходька звільнили з поліції
      Володимира Петровця та Івана Приходька звільнили з поліції / Колаж 24 каналу

      Підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова співробітників поліції Переяслав-Хмельницького на Київщині Івана Приходька і Володимира Петровця звільнили зі служби у правоохоронних органах.

      Речник Національної поліції Ярослав Тракало зауважив у коментарі "Українській правді", що це найважче дисциплінарне покарання, яке наразі змогли застосувати до підозрюваних.

      Читайте також: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      Керівництвом поліції прийнято рішення про звільнення підозрюваних у причетності до трагічної загибелі Кирила співробітників поліції. Це, власне, найважче дисциплінарне стягнення, яке можна було зробити в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідування і винесення рішення судом,
      – сказав Тракало.

      Правоохоронець нагадав, що один із підозрюваних не пройшов переатестацію і поновився на роботі у реформованій Національній поліції через суд.

      "Якби суд тоді не поновив його на роботі, можливо, цієї трагедії і не сталося б", – додав він.

      Наразі підозрювані правоохоронці будуть чекати на вердикт суду у резонансному кримінальному провадженні. Поки суд залишив їх під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

      "Винні у цій страшній біді мають понести найсуворішу кримінальну відповідальність і покарання", – підсумував Тракало.

      Кого ще вимагають відправити у відставку українці?

      Окрім того, через вбивство 5-річного хлопчика обурені українці вимагають відставки міністра МВС Арсена Авакова, адже у злочині підозрюють поліцейських. 4 червня в низці міст України обурені люди влаштували протести, на яких, окрім відставки Авакова, вимагали покарання винних у вбивстві дитини та переатестації поліції.

      Читайте також: Такі випадки трапляються, – Аваков прокоментував вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому

      На сайті президента України вже навіть зареєстрували петицію за відставку Авакова, яка зібрала понад 20 тисяч голосів. Аби її розглянув глава держави, вона має набрати щонайменше 25 тисяч голосів.

      Сам Аваков, заявив що не піде у відставку і не вважає, що з посади має піти голова Нацполіції України Сергій Князєв.

      Він добре працює і робить все, що від нього залежить. Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь,
      – сказав Аваков.

      Водночас, через вбивство 5-річного Кирила рапорт про відставку подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов. Князєв наголосив, що заяву Ценова задовольнять.

      Окрім того, керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків. Наразі вирішують питання про те, чи залишати їх у лавах правоохоронців.

       

       

      Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила Тлявовина.

      Дивіться відео про вбивство Кирила Тлявова:

       

      blog_ava
      У Зеленського пояснили, чи скасують субсидії українцям
      сьогодні
      10162
      Теги: Кримінальні новини Поліція Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Судді Розслідування Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
      сьогодні , 22:20 Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі
      213
      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      сьогодні , 22:00 Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      Повернись живим 355
      Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео
      сьогодні , 21:05 Зеленський у Брюсселі: заяви, домовленості та зустрічі президента – фото, відео
      Наталя Боднар 1481
      Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      сьогодні , 21:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
      846
      Kyiv PASS: коли і як буде діяти туристична картка
      сьогодні , 20:30 Kyiv PASS: коли і як буде діяти туристична картка
      Яніна Ткачук 365
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук