Підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова звільнили з поліції

Підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова співробітників поліції Переяслав-Хмельницького на Київщині Івана Приходька і Володимира Петровця звільнили зі служби у правоохоронних органах.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало зауважив у коментарі "Українській правді", що це найважче дисциплінарне покарання, яке наразі змогли застосувати до підозрюваних.

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Керівництвом поліції прийнято рішення про звільнення підозрюваних у причетності до трагічної загибелі Кирила співробітників поліції. Це, власне, найважче дисциплінарне стягнення, яке можна було зробити в цій ситуації до завершення досудового розслідування Державним бюро розслідування і винесення рішення судом,

– сказав Тракало.

Правоохоронець нагадав, що один із підозрюваних не пройшов переатестацію і поновився на роботі у реформованій Національній поліції через суд.

"Якби суд тоді не поновив його на роботі, можливо, цієї трагедії і не сталося б", – додав він.

Наразі підозрювані правоохоронці будуть чекати на вердикт суду у резонансному кримінальному провадженні. Поки суд залишив їх під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

"Винні у цій страшній біді мають понести найсуворішу кримінальну відповідальність і покарання", – підсумував Тракало.

Кого ще вимагають відправити у відставку українці?

Окрім того, через вбивство 5-річного хлопчика обурені українці вимагають відставки міністра МВС Арсена Авакова, адже у злочині підозрюють поліцейських. 4 червня в низці міст України обурені люди влаштували протести, на яких, окрім відставки Авакова, вимагали покарання винних у вбивстві дитини та переатестації поліції.

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На сайті президента України вже навіть зареєстрували петицію за відставку Авакова, яка зібрала понад 20 тисяч голосів. Аби її розглянув глава держави, вона має набрати щонайменше 25 тисяч голосів.

Сам Аваков, заявив що не піде у відставку і не вважає, що з посади має піти голова Нацполіції України Сергій Князєв.

Він добре працює і робить все, що від нього залежить. Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь,

– сказав Аваков.

Водночас, через вбивство 5-річного Кирила рапорт про відставку подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов. Князєв наголосив, що заяву Ценова задовольнять.

Окрім того, керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків. Наразі вирішують питання про те, чи залишати їх у лавах правоохоронців.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували. Обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця.



Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер. 5 червня у Переяславі-Хмельницькому відбувся похорон Кирила Тлявовина.

Дивіться відео про вбивство Кирила Тлявова: