Такі випадки трапляються, – Аваков прокоментував вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому

Міністр МВС Арсен Аваков нарешті прокоментував трагічне вбивство п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому. Так, він заявив, що "на жаль, такі випадки трапляються" і запевнив, що зараз намагається допомогти родині загиблого.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі і зазначила, що Аваков був доволі роздратований на брифінгу.

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Аваков наголосив, що реформа у Нацполіції проходить успішно і рухається в правильному напрямку. Окрім того він не вважає, що разом з керівником НПУ Князевим повинен подати у відставку.

Міністр МВС додав, що заяву на звільнення писати не буде, але якщо за це проголосують депутати, то йому доведеться це зробити. І зазначив, що цілком достатньо того, що вже звільнився керівник Київської області та відсторонено очільників поліції у Переяславі-Хмельницькому.

Окрім того, Аваков підтвердив, що підозрювані у вбивстві хлопчика поліцейські дійсно не пройшли переатестацію і їх поновили. Але додав, що в цьому вини Міністерства внутрішніх справ немає.

Ми прийняли рішення, що ці люди не відповідають можливим якостям, які повинні мати правоохоронці. Рішення апеляційного суду було на користь цих поліцейським, тому вони поновилися,

– сказав Аваков.

Зазначимо, що у Нацполіції зараз знову почнуть перевіряти правоохоронців, щоб більше не допустити таких випадків.

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Нагадаємо, що у зв’язку з тим, що у вбивстві 5-річного Кирила підозрюють поліцейських, 4 червня в низці міст України обурені люди влаштували протести. Вони вимагали відставки Авакова, покарання винних та переатестації поліції.

Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.



Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали шанси на життя через критичний стан – у дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня Кирило помер.





Загиблий Кирило Тлявов



Підозрюваним – старшому сержанту Володимиру Петровцю та лейтенанту Івану Приходько – обрали запобіжний захід 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.