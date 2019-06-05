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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Такое случается, – Аваков прокомментировал убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком

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      Министр МВД Арсен Аваков наконец прокомментировал трагическое убийство пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Так, он заявил, что "к сожалению, такие случаи происходят" и заверил, что сейчас пытается помочь семье погибшего.

      Об этом сообщила корреспондентка 24 канала в прямом эфире и отметила, что Аваков был довольно раздражен на брифинге.

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      Аваков отметил, что реформа в Нацполиции проходит успешно и движется в правильном направлении. Кроме того, он не считает, что он и руководитель НПУ Князев должны подать в отставку.

      Министр МВД добавил, что заявление об увольнении писать не будет, но если за это проголосуют депутаты, то ему придется это сделать. И отметил, что вполне достаточно того, что уже уволился руководитель Киевской области и отстранены руководители полиции в Переяславе-Хмельницком.

      Кроме того, Аваков подтвердил, что подозреваемые в убийстве мальчика полицейские действительно не прошли переаттестацию и их возобновили. Но добавил, что в этом вины Министерства внутренних дел нет.

      Мы приняли решение, что эти люди не соответствуют возможным качествам, которые должны иметь правоохранители. Решение апелляционного суда было в пользу этих полицейских, поэтому они возобновились,
      – сказал Аваков.

      Отметим, что в Нацполиции сейчас снова начнут проверять правоохранителей, чтобы больше не допустить таких случаев.

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      Напомним, что в связи с тем, что в убийстве 5-летнего Кирилла подозревают полицейских, 4 июня в ряде городов Украины возмущенные люди устроили протесты. Они требовали отставку Авакова, наказания виновных и переаттестацию полиции.

      Что произошло в Переяславе-Хмельницком?
      31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

      Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не давали нидежд из-за критического состояния. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня Кирилл умер.

      Загиблий Кирило Тлявов
      Погибший Кирилл Тлявов

      Подозреваемым - старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько – избрали меру пресечения 60 дней без права внесения залога. По статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка обоим стражам порядка грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

       

       

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      Теги: Министерство внутренних дел Арсен Аваков Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Жертвы
      Источник: 24 канал
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